Aurora Ramazzotti sessuologa su Instagram: "Quello che ti piace...". Confessioni a luci rosse

“Sesso anale? Tutto giusto quello che ti piace”. Parola di Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha una personalità spiccata che buca i social più che lo schermo tv grazie a una rubrica di consigli su amore e sesso. Nessun tabù, nessun filtro, nemmeno quelli di Instagram, nessun falso pudore: le sue risposte sono libere, dirette, vere, spiritose, ma anche utili a una generazione che ha dimostrato di avere difficoltà a vivere con serenità la propria intimità. Il contenuto delle domande è esplicito, quello delle risposte altrettanto. Una follower chiede: “Neanche un pise**o in 3 mesi. Chi devo invocare ancora?”, “Prova con Rocco” risponde la 24enne Aurora.

Nel video Instagram, la conduttrice mostra una mimica facciale simile a quella della madre per sdrammatizzare i quesiti più piccanti tipo: “Anale sì o no?” e lei: “Cosa vuol dire sì o no? Nella vita non c'è giusto o sbagliato, c'è quello che ti piace. Se ti piace nell'orecchio va bene anche lì, non ti giudico. Giuro” e ancora: “Non ho mai usato un vibratore vorrei provare. Consigli?”, “Consigli?! Devo farti un disegno? Accendi e qua…”.

Aurora Ramazzotti non si scompone nemmeno davanti a “Ingoio o no?”: “Prima di cominciare ti chiedo: sei stata a Ibiza? Quanto alcool hai ingerito più o meno? Mangiato aglio e cipolla? Ieri? Benissimo. No ingoio”. E quando qualcuno le racconta la disavventura di una notte (“Dopo ha fatto finta di non conoscermi”), la giovane Ramazzotti è brava a sdrammatizzare con una gag per dire che un’avventura è naturale anche per le donne, non solo per gli uomini.

