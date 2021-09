Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, spunta la foto su Instagram. La verità? "Siamo ancora qua"

Giada Oricchio 09 settembre 2021 a

a

a

Ma quale addio, quali stracci volanti. Aurora Ramazzotti smentisce la crisi con Goffredo Cerza: “Siamo ancora qua”. Il settimanale “Chi”, nel numero in edicola, ha lanciato la notizia che la storia d’amore tra la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti avesse chiuso il legame con il suo Goffredo, bellissimo ingegnere con la passione per il training, dopo 3 anni e dopo aver trascorso il lockdown insieme.

D’altra parte l’assenza di foto insieme sui rispettivi account social e l’estate da separati (in apparenza) aveva “alimentato” l’indiscrezione e la stessa Ramazzotti, non rispondendo alle domande dei follower Instagram che si dicevano dispiaciuti per la presunta separazione, sembrava pronta al triste annuncio. E invece ieri il colpo di scena. Aurora ha spazzato via la bufala con un unico, breve screenshot: a letto, sorridente e teneramente abbracciata al suo Goffredo che per l’occasione sfoggia una testa ultra rasata.

La caption arriva direttamente da Vasco Rossi e da Mara Venier che ne ha fatto il suo slogan per il ritorno a “Domenica In”: “Siamo ancora qua, eeeeh già” con tanto di cuore rosso. Dunque, l’amore procedeva a gonfie vele anche lontano da Instagram. E’ la seconda volta in due mesi che la simpatica e spigliata Aurora si trova a dover smentire una rottura importante, in precedenza ha dovuto mettere fine alle voci di un furioso litigio con l’amica del cuore Sara Daniele, figlia del celebre Pino.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza al capolinea, il dettaglio social non sfugge

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.