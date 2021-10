Amici 21, Maria De Filippi lancia il triangolo con Todaro, Tocca e Zerbi. Il retroscena fa impazzire i fan

Giorgia Peretti 11 ottobre 2021 a

Il triangolo Maria De Filippi lo aveva considerato. Rudy Zerbi, Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono i protagonisti indiscussi della puntata di lunedì 11 ottobre. I tre si sono ritrovati insieme per la prima volta, in questa edizione, sul palco del talent show di canale 5, regalando al pubblico un siparietto tutto da ridere. Per i meno avvezzi al gossip, ecco di seguito un recap. L’ex ballerino di Ballando con le Stelle, oggi professore di Amici, e la ballerina professionista della scuola di Maria De Filippi sono stati una coppia per molti anni, celebre specialmente nel mondo della danza latino-americana. La loro relazione poi è giunta al capolinea e poco dopo la rottura con Todaro, allora impegnato sulle reti Rai, Francesca Tocca è stata arruolata tra lo staff del programma tv di Mediaset. Quest’anno si sono ritrovati a condividere l’esperienza lavorativa ad Amici 21, tra i due tuttavia c’è sempre stato un buon rapporto.

Raimondo Todaro era solito sostenere la compagna, nonché madre di sua figlia Jasmine, durante le puntate della trasmissione. Ma nella messa in onda di oggi, Todaro fa notare un atteggiamento diverso di Rudy Zerbi, da sempre grande ammiratore della Tocca. Tutto è accaduto durante l’esibizione di Mattia. Il ballerino si è esibito in un passo a due di latino, separato da una barriera di plexiglass con Francesca Tocca. La conduttrice ha sempre scherzato con Rudy per il modo in cui guarda Francesca durante le esibizioni. Così anche oggi. La regia ha inquadrato Zerbi totalmente incantato dalle movenze della ballerina, Maria De Filippi non si è lasciata sfuggire l’occasione per una battuta. “Raimondo guardava Mattia, tu guardavi Francesca. È il colmo!”, bacchetta la conduttrice. Tra le risate dello studio Todaro chiede la parola: “Non so se è la mia presenza, ma quando io vi vedevo da casa c’era sempre il cartello ‘Sto volando’. Oggi non lo ha fatto!”. L’ex discografico ammette di essersi trattenuto rispetto al solito, visto il trascorso amoroso dei due: “Sono un uomo di una certa eleganza. Ma l’ho pensato”. I social sono impazziti, in molti sostengono che la scelta di arruolare Todaro nella scuola di Amici sia stato il frutto di una strategia di Queen Mary per ricucire i rapporti tra i due ballerini. I più maliziosi, invece, credono che il “triangolo amoroso” sia un escamotage per ottenere più ascolti.

Ad accendere il gossip su un presunto riavvicinamento dei due ci pensa la De Filippi. Poco dopo il siparietto Todaro viene chiamato al centro dello studio per la dimostrazione di una coreografia. Il professionista si prepara, ma mentre stava per infilarsi le scarpe da ballo lascia intravedere il calzino dalla fantasia bizzarra. La padrona di casa ironizza: “Ma questi calzini te li ha scelti Francesca?”. Todaro se la ride. E i social esplodono: “Ma in che senso, quindi, sono tornati insieme?”. E ancora: “No, fermi tutti mi state dicendo che Raimondo e la Tocca sono tornati insieme e noi lo sappiamo solo adesso?”. “Prima o poi Maria ci sbatterà un passo a due tra Raimondo e Francesca io ve lo dico”, digita un utente. “Maria dicci di più dacci il backstage”, chiedono gli altri.

