"Chiamate l'esorcista", telerissa tra Cristiano Malgiolgio e Alba Parietti a Tale e quale show

Francesco Fredella 09 ottobre 2021 a

a

a

“Chiamate l’esorcista”: Malgioglio attacca la Parietti. E non lascia scampo ai concorrenti di Tale quale show. Quando arriva Alba lo scontro entra nel vivo. La Parietti veste i panni di Guesch Patti cantando ‘Etienne‘, ma il risultato non è eccellente.

Malgioglio contro Alba Parietti, scontro di fuoco a Tale e Quale Show

“Madre mia io non so da che parte iniziare cara la mia Alba Parietti. Tu continui a dire che questo è stato il tuo cavallo di battaglia. A me però fa tanta tenerezza questa cavallo, perché tu la battaglia tesoro l’hai persa. Eri talmente fredda come un ghiacciolo alla menta. Per niente sensuale, dico davvero. Poi a un certo punto era come se avessi un demone dentro. Ma c’è per caso un esorcista da queste parti? L’altra volta hai detto che andrai all’inferno, io però all’inferno ho molti amici e non ti vogliono nemmeno lì“, dice Malgy. Panariello, poi, svela un aneddoto: “Prima è venuto da me Cristiano e mi ha detto ‘Alba è imparazzante’. Io invece volevo scagliare una lancia a favore di Alba. Mi ha ricordato quel pezzo molto bene. Poi era molto sensuale ed ha azzeccato il timbro con la voce”.

"Terrificante". La Parietti come Damiano dei Maneskin: a Tale e Quale show finisce a insulti

Ed anche la Goggi promuove la Parietti. “A me invece devo dire che è piaciuta. Io l’ho trovato un bel numero. La parrucca però non c’entra niente con quella di lei. Io ho trovato bello questo pezzo che vi devo dire. Conosco bene la Patti. Devo dire che non ricordavo avesse usato questo look. Però per il resto a me Alba è piaciuta in questa esibizione”, dice.

Ancora scintille tra la Parietti e Malgioglio. "Domanda idiota", cosa si dicono a Domenica In

Settimana prossima imiterà la Vanoni. Come si comporterà Malgioglio? Alba sta dimostrando grande intelligenza e autoironia, Malgioglio sembra averla presa di mira.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.