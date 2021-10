Rai contro Mediaset, via alla grande sfida tv

Marida Caterini 10 ottobre 2021 a

È all’insegna delle sfide tra Rai e Mediaset, la programmazione autunnale oramai entrata nel vivo. Sfide che si ripetono ed altre invece nuove di zecca. Come ad esempio quella della domenica pomeriggio, singolare e inaspettata: la Domenica in condotta da Mara Venier su Rai 1 contro le puntate settimanali di Amici. Il talent è stato sempre in onda nel day time pomeridiano del sabato pomeriggio. Ed era stato spostato al giorno successivo per due sole settimane, nell’attesa che arrivasse in video Storie da un matrimonio con la gestione di Anna Tatangelo. Il buon risultato dell’Auditel conquistato dal talent di Maria De Filippi, ha convinto i responsabili Mediaset a rivoluzionare il pomeriggio della domenica spostando definitivamente Amici nella collocazione festiva. Infatti già dalla prima puntata in onda lo scorso 19 settembre Domenica in aveva fatto registrare 2.174000 con 14.43% e 1.970.000 con 14.71% mentre Amici aveva raggiunto 2.782.000 con 19.53%. Stesso trend nella settimana successiva per cui è arrivata la decisione di collocare Scene da un matrimonio al sabato pomeriggio lasciando il talent di Canale 5 nel giorno festivo. Una sfida inusuale che, probabilmente, ha penalizzato di qualche punto percentuale il contenitore di Rai 1 condotto da Mara Venier anche se i rispettivi pubblici televisivi sono molto differenti.

Spostiamoci al venerdì per assistere ad un’altra sfida tra Tale e quale show in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e Grande Fratello Vip proposto da Canale 5. Questa edizione del programma delle metamorfosi della prima rete è nata sotto una buona stella: infatti è netto il predominio di Rai 1 sulla concorrente rete Mediaset. Solo nella scorsa puntata andata in onda lo scorso 1 ottobre, Tale e quale ha registrato 4.027.000 telespettatori con 21.9% contro i 2.487.000 telespettatori con 16.9% che erano invece sintonizzati sul reality della principale rete Mediaset.

Dinamiche obsolete e sempre uguali a se stesse non stanno rendendo un buon servigio ai concorrenti chiusi nella casa di Cinecittà che, questa volta, a parte qualche eccezione, non riesce a mantenere le posizioni dell’Auditel conquistate nelle edizioni passate. Così, la seconda puntata settimanale del venerdì non riesce a scalfire il predominio di Carlo Conti e dei suoi trasformisti. Discorso analogo per il lunedì quanto il reality si confronta con la grande fiction di Rai 1. Con una eccezione: lunedì 4 ottobre quanto il GF vip ha superato il 21% di share contro, però, la serata speciale di Porta a porta dedicata al commento delle elezioni amministrative. Bruno Vespa si è fermato all’8.5% e Alfonso Signorini, il conduttore del reality ne ha approfittato. Dal 4 ottobre c’è anche un altro concorrente: si tratta di Quelli che il lunedì su Rai 2 con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran che, nella puntata d’esordio ha raggiunto, però, solo il 4.3%. Un programma work in progress lo ha definito il direttore di Rai 2 Ludovico di Meo con la possibilità di aggiustare in corso d’opera quanto inizialmente non convince.

Una sfida nuova coinvolge anche Che tempo che fa, tornato in video su Rai 3 la scorsa domenica 3 ottobre e Scherzi a parte in onda su Canale 5. Il talk condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha fatto registrare 2.277.000 con 9.81% e 1.479.000 con 7.64% nelle due parti in cui è suddiviso. Dall’altra parte dell’etere, il conduttore Enrico Papi è riuscito a portare a casa 2.914.000 telespettatori con 14.43%. A questo si aggiunga la concorrenza interna di Rai 1 che, nella serata di domenica scorsa era rappresentata, eccezionalmente, dalla terza stagione de I bastardi di Pizzofalcone. La fiction ha fatto registrare 3.994.000 telespettatori con 19.13%.



