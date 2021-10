Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassie perde la testa per la lettera a Manuel Bortuzzo: il fuorionda la incastra

Giada Oricchio 05 ottobre 2021 a

“Meschina”: social infuriati con Lulù Selassié, la presunta principessa del GFVip 6 che ha intrecciato un flirt con Manuel Bortuzzo. Nel corso della settima puntata del reality show, l’ex nuotatore olimpico ha ricevuto una lettera dall’ex fidanzata Federica. La ragazza, commossa e con le lacrime agli occhi, ha scritto: “È vero che ci siamo lasciati ma siamo ancora molto legati. Ti seguo costantemente, ma non vedo più la luce nei tuoi occhi, le tue risate, che sta succedendo? Dov’è finito quel ragazzo spiritoso che mi ha fatto perdere la testa? Sei il mio supereroe. Ti chiedo di tornare ad essere te stesso, il Manuel a cui io sono legatissima. Sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori”. A giudicare dagli occhi lucidi, Manuel ha gradito: “Abbiamo un rapporto pulito, non me lo aspettavo ma mi ha fatto piacere”.

Il bel momento del GFVip però è stato rovinato dalla reazione di Lulù il cui atteggiamento ossessivo-possessivo verso Manuel sta sollevando forti polemiche sui social. La ragazza ha guardato con supponenza Federica, ha ridacchiato davanti alle sue parole e ha sussurrato una serie di cattiverie alle sorelle Jessica e Clarissia. Il fuorionda sta circolando in Rete e si sente Lulù prendere in giro Federica: “Avrà 15 anni…”, “E’ solo la nipote del dentista”, “Sono stati insieme solo 4 mesi figurati…”, “Ma chi ca**o se ne frega”. I commenti dei telespettatori sono stati unanimi: “meschina e piccola”, “maleducata e irrispettosa”, “se Manuel sapesse cosa ha detto di Federica la lascerebbe seduta stante”.

