Grande Fratello Vip 6, il coming out di Giucas Casella: sono stato con vari uomini, ma nessun retrogusto amaro

Giucas Casella si apre al Grande Fratello Vip 6. L’illusionista e personaggio televisivo ha rivelato di aver avuto esperienze omosessuali da giovane, decidendo di raccontare tutta la verità del suo passato senza alcuna vergogna: “Sono stato con un uomo ma non bisogna reprimersi, amore è libertà. Non c'è nulla di strano, è normale, viviamola in tutti i modi, quando è successo è stato bellissimo... Io dico sempre la verità, non mi pento di niente”.

Casella aveva già iniziato a svelare questo lato della sua vita ai coinquilini della casa del Gf Vip e non ha poi avuto problemi a parlarne al pubblico: “Meno male che tutto adesso è cambiato. Nessuna storia importante, solo esperienze da quando ero in collegio oppure quando facevo il facchino a Milano. Incontri occasionali che non hanno lasciato retrogusto amaro”. Casella ora però è felice delle donne della sua vita: “Oggi sono 40 anni che sto con Valeria, poi ho conosciuto a Roma Carol, la mamma di mio figlio. È venuto un periodo a Roma, le ho detto vieni a casa ed è successo quello che è successo e dopo nove mesi mi dice ‘sono incinta’ ed è nato James”.

