Al GfVip la verità sulle sorelle Selassiè. Il padre in carcere e il caso del cognome, colpo di scena in diretta

02 ottobre 2021 a

Lucrezia, Jessica e Clarissa Selassiè: al Grande Fratello Vip si diradano le ombre sulle sorelle nella casa. Nella puntata di venerdì 1 ottobre del reality show condotto da Alfonso Signorini si affrontano i misteri sulle origini della famiglia delle ragazze.

Niente laurea, Signorini smaschera la bugia delle principesse

Il padre delle Selassiè è in carcere, e le tre sorelle ammettono di non aver voluto dirlo per tutelare la privacy del genitore. "Papà è dolce è il nostro orsacchiotto, si toglie delle cose per poter aiutare le persone che hanno meno. La giustizia dimostrerà la verità. Amiamo i nostri genitori e sono la nostra vita" dice Lulù. "Non è una notizia nuova. Papà è in carcere da giugno. Siamo qui perché non abbiamo vergogna amiamo nostro padre, non è un problema condividere questa casa con i ragazzi nella casa. A volte pensavamo a nostro padre e ci dispiaceva non poterne parlare pubblicamente. È nostro padre, non ci sentivamo condividere questo dolore e la sua privacy, fino a quando non siamo entrate qui non lo sapeva nessuno. Anche nostro padre ci aveva avvertite, non ci vergogniamo di lui, sappiamo la verità", dice Jessica.

L'incredibile truffa delle sorelle Selassiè. La verità svelata: "principesse" farsa e quel passato...

I nodi vengono al pettine anche sulle voci, fuori dalla casa, che vedono che le principesse non siano vere principesse e che in realtà il padre fosse solo il giardiniere della famiglia reale etiope. "Sapevamo che sarebbe potuta uscire una notizia del genere, siamo abituate, ma non saremmo venute qui a spu***narci. Come tutto il mondo sa 47 anni fa c'è stata una rivoluzione che ha spodestato mio nonno. Mio padre è stato fortunato a scappare a differenza di molti nostri parenti, ha trovato una persona che l'ha aiutato ed ha cambiato cognome, per un periodo di tempo abbiamo portato un altro cognome anche noi. Non penso si possa giudicare un uomo che 47 anni fa ha fatto questa cosa per salvarsi la vita. Poi papà è andato a Londra a recuperare tutto, sappiamo chi siamo. La storia del giardiniere è semplice, perché è questo giardiniere che ha portato papà in Italia". E ha salvato la vita al padre delle Selassiè.

