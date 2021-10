GfVip, bufera sulla Selassiè. "Chi mi ha menato e molestato..." così lascia tutti di stucco

02 ottobre 2021 a

a

a

Cortocircuito tra razzismo e messaggi controversi al Grande fratello vip. Fa discutere sui social lo sfogo dei una delle sorelle Selassiè, Clarissa, nella casa del Gfvip. La principessa stava parlando con Nicola di Soleil Sorge che in precedenza era intervenuta per redarguire Alex Belli, Samy Youssef e Ainett Stephens per il troppo baccano: “Smettetela di urlare come delle scimmie”. La frase della Sorge aveva scatenato le polemiche e le accuse di razzismo.

GFvip a luci rosse: Bortuzzo a letto con Lulu. Il video che ha fatto esplodere il web

Nella discussione che ne era seguita Jessica Selassiè si era rivolta a Soleil dicendo: "Modera le parole perché rivolgersi così ad una persona che non è nata in Italia è razzismo”. Nelle discussioni che ne sono seguite, lo sfogo di Clarissa che lascia di stucco numerosi utenti dei social. "Ho perdonato di tutto, chi mi ha menato, chi mi ha praticamente molestato. Ho perdonato di tutto nella vita, chi mi ha insultato ed è stato razzista con me - ha detto la discendente della famiglia reale etiope - ma quando quella persona ha un pentimento dal cuore" può essere perdonata, mentre se non è pentita "non perdono".

Niente laurea, Signorini smaschera la bugia delle principesse

In molti criticano le parole della principessa. Un messaggio grave, è il tenore di molti commenti su Twitter, non si sdoganano così violenze, molestie e razzismo. Per altri sono solo le parole di qualcuno che vuole darsi un'aria di "vita vissuta".

queste sono parole non gravi, ma gravissime, che brutto messaggio sta passando.#gfvip

pic.twitter.com/qyjlCezxGx — (@itstere__) October 1, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.