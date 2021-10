Scherzi a parte, Antonio Zequila nobile per gioco. Fuoriprogramma nella notte: "Una donna in mutande"

Francesco Fredella 04 ottobre 2021 a

a

a

Uno scherzo atroce, che illude Antonio Zequila. Appena sa della notizia, ovvero che sarebbe diventato a breve conte ereditando addirittura un castello dopo la chiamata di un notaio, l'attore chiama la d'Urso e Signorini. "Sono diventato conte, questa è la mia dimora", dice in una videochiamata. Una gioia immensa, ma alla fine si tratta di una trappola di Scherzi a parte. Ovviamente Zequila non sa nulla. Eppure, solo qualche mese fa quando era finito delle grinfie del programma, aveva svelato ad RTL102.5 News di essere diventato nobile. E in Rete, per diversi mesi, si era parlato di questa nuova virata dell'attore che ha recitato con Franco Zeffirelli in passato.

Ma Zequila, prima di intascare la ricca eredità che potrebbe cambiargli la vita, deve trascorrere una settimana nel castello, lussuoso ed enorme. Non è solo, ma c'è anche una donna che deve dividere con lui l'eredità. In piena notte, mentre questa donna riposava tranquillamente nella lussuosa dimora, Zequila cerca di cacciarla: lei si spoglia e resta in mutande. Antonio non sa più cosa fare ed è in preda al panico. Tenta di cacciarla, ma lei non va via. Zequila è inviperito. Prende il telefono e cerca di chiamare qualcuno in aiuto. Poi, alla fine, la produzione svela che si tratta di Scherzi a parte. “Peccato, ci avevo creduto”, racconta ad Enrico Papi. Ma Antonio, inutile negarlo, è nobile di sentimenti e portamento.

