Ancora scintille tra Alba Parietti e Cristiano Malgioglio. "Domanda idiota", cosa si dicono a Domenica In

Giorgia Peretti 03 ottobre 2021 a

a

a

Alba Parietti Vs Cristiano Malgioglio. Continuano le scintille tra la concorrente e l’inflessibile giudice dell’attuale edizione di “Tale e Quale Show”. Entrambi ospiti di Mara Venier a Domenica In, nella puntata del 3 ottobre, per rivelare i retroscena del battibecco e chiarire l’episodio che li ha portati a scontrarsi anche via social.

Malgioglio contro Alba Parietti, scontro di fuoco a Tale e Quale Show

Il confronto in effetti avviene, ma tra una battuta pungente dell’uno e l’ironia dell’altro i presupposti per continuare il reality non sembrano essere dei migliori. Dopo l’imitazione di Damiano David, dei Maneskin, quella di Loredana Bertè, dove le critiche di Zia Malgy non si sono risparmiate, a scatenare la reazione della Parietti è l’ultima esibizione dove ha interpretato Patty Pravo.

Video su questo argomento Maneskin, Damiano canta a cappella e i fan impazziscono

Malgioglio oltre a tapparsi le orecchie per tutto il tempo della performance ha aggiunto: “Io domani devo andare da un cardiologo per farmi fare un elettrocardiogramma. Tutto per colpa di questa esibizione. Se io fossi Patty Pravo domani ti andrei a denunciare”. Poi ha aggiunto: “Lei ha cantato Il Paradiso, ma per me deve andare dritta all’inferno”.

"Terrificante". La Parietti come Damiano dei Maneskin: a Tale e Quale show finisce a insulti

La Parietti ha deciso di replicare via social al giudice che durante questa edizione di Tale e Quale Show le sta dando del filo da torcere. Su Instagram ha pubblicando su Instagram un video diretto proprio a Cristiano Malgioglio dicendo: “Tu sei libero, quando ho finito la mia esibizione, di dire tutto quello che vuoi anche cose esagerate e ingiuste, fa parte del tuo personaggio. Ma la cosa che mi ha urtato i nervi, se devo essere sincera fa parte di quel giochino di derisione un po’ da bulletti e non lo puoi fare quando una tua collega e persona che si mette in gioco non fa la cantante e sicuramente sta facendo una performance schifosa”.

Uno scontro che si è riproposto anche negli studi di Rai 1. Infatti, più volte tra un siparietto comico e l’altro, l’attrice non si è lasciata sfuggire l’occasione di definire “bullo” Malgioglio. Il cantautore dal canto suo ha mantenuto la linea, con ironia ha ribadito le scarse doti canore specificando di ammirare il “coraggio” di buttarsi in queste sfide.

"Ma quelle non siamo noi", a Domenica In imbarazzo con le gemelle Kessler

Poi quando la Parietti ha preso il microfono in mano per replicare l’esibizione, Malgioglio è scappato fuori dallo studio: “Quando hai iniziato con il ritornello pensavo di impazzire. Sono scappato perché mi ha fatto completamente diventare sorda”. Infine, la Parietti spiega di essere consapevole di non avere le qualità di una cantante, di “essere una donna di 60 anni che nella vita fa tutt’altro”. Il cantante entra a gamba tesa: “E perché se venuta lì allora scusa?”. “Ma che domanda idiota, in un cast ci possono essere grandi cantanti come altri meno bravi”, sbotta la Parietti. Sul finale Zia Mara, però, ha svelato “gradi baci e abbracci” durante la pubblicità tra i suoi due ospiti. Pace fatta? Chissà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.