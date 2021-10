"Così sono rinato" Walter Nudo, come si presenta dalla Venier: imbarazzo e lacrime

Giorgia Peretti 03 ottobre 2021 a

Walter Nudo torna a parlare in televisione dopo essersi ritirato dal mondo dello spettacolo, ma a destare l’interesse del pubblico sembra essere il suo outfit. L’attore è ospite di Mara Venier, domenica 3 ottobre nel programma contenitore di rai 1, “Domenica In” per promuove il suo nuovo libro “La vita accade per te. un viaggio alla scoperta della felicita".

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si racconta in una toccante intervista nel salotto di Zia Mara, dove svela i motivi del suo allontanamento dal piccolo schermo per ricercare il “suo vero io”. Infatti, l’ex vincitore de “L’isola dei Famosi” ha avuto diversi problemi di salute, tra cui due ischemie e un importante intervento al cuore. Dopo questi avvenimenti ha deciso di aiutare gli altri e prendersi una pausa dal luccicante e stressante mondo dello show biz. Nel corso dell’intervista non sono mancate le lacrime, dalle delicate situazioni legate alla salute al ricordo dei bei momenti trascorsi dietro lo schermo, tra cui la vittoria al reality show. A stemperare l’atmosfera però ci pensa la conduttrice che con una battuta imbarazza il suo ospite: “Tu nel libro hai detto che non fai sesso”.

Nudo conferma: “Sì non faccio sesso da un anno e mezzo”. “Ma allora? Adesso hai ripreso però”, domanda la Venier. “Ogni tanto sì”, svela l’attore. “Ah, così tanto per, bello come il sole è un peccato di Dio. Amore della Zia”, ironizza la veneziana. Ma Nudo poco dopo prosegue raccontando il suo cambio radicale di stile di vita, confermato anche dal suo outfit singolare.

Nudo si presenta con una camicia bianca aperta sul petto, pantaloni neri e ai piedi delle ciabatte infradito. Un dettaglio che non è sfuggito agli occhi dei telespettatori da casa, che si sono scatenati con i commenti sui social. “Walter con le ciabatte, ma per carità”, scrive un utente. “Walter Nudo è il nuovo mistico”, digita qualcun altro riferendosi al nuovo cambio di vita dell’attore. E ancora chi ironizza sull’episodio: “Walter nudo con le infradito mi spezza”, “Vedo Walter Nudo presentare il suo libro e ora sono indeciso se domani andare a comprare il libro o le infradito. Penso più la seconda”, “Vorrei affrontare la vita come Walter Nudo, in ciabatte a #domenicain davanti a Mara Venier”.

Insomma, la scelta dell’ospite sembra essere una provocazione al mondo dello spettacolo. Anche in occasione del red carpet di Venezia è arrivato con un completo stropicciato e largo e con le infradito ai piedi. In tanti hanno apprezzato la sua scelta di andare contro le convenzioni.

