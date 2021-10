"Ma quelle non siamo noi", a Domenica In imbarazzo con le gemelle Kessler

03 ottobre 2021 a

Le gemelle Kessler sono ospiti negli studi di Domenica In. Mara Venier ripercorre la loro vita privata e artistica, dalle origini in Germania fino al successo in Francia e poi in Italia. Ma, a un certo punto, scatta il fuori programma.

Sullo schermo passano in rassegna le foto di una vita. E dall'infanzia spunta un'immagine delle gemelle Kessler neonate. A quel punto, però, le gemelle sobbalzano sulla sedia e sbottano: "Ma quelle non siamo noi! Sono due uomini. Bisognerebbe chiamarli e chiedere chi sono!". Mara Venier scoppia in una risata fragorosa e sta subito al gioco lanciato dalle gemelle. "Allora, se vi riconoscete nella foto chiamateci subito!".

