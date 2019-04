Walter Nudo operato al cuore. Il messaggio d'amore ai fan

Un sospiro di sollievo per tutti. Walter Nudo è stato operato, adesso sta meglio. All’ospedale Monzino di Milano continua il via vai di amici, parenti e fan dell’attore amatissimo dal pubblico. Dopo il suo post su Instagram (il secondo che l’attore ha pubblicato dopo il malore a Los Angeles e il ricovero in Italia) c’è maggiore tranquillità. “Grato di aver ricevuto così tanto amore. Ho un sacco di emozioni che in questo momento stanno attraversando il mio cuore! - ha scritto Nudo - Sono così grato di aver ricevuto così tanto amore dalla mia famiglia, da vecchi amici, da nuovi amici, da persone che conoscevo appena, da persone che non ho mai incontrato...ma che non hanno esitato ad esserci con i loro pensieri e parole, a sostenermi ad accarezzare il mio cuore che in quel momento aveva bisogno di aiuto".

Walter Nudo, con una vittoria alle spalle a “L’isola dei famosi” e poi al “Grande Fratello vip”, qualche giorno fa è stato colto improvvisamente da un malore mentre si trovava a Los Angeles. La corsa in ospedale dove è stato immediatamente affidato alle cure dei medici e poi il viaggio in Italia in aereo. Appena giunto a Milano è stato ricoverato al Monzino di Milano, centro d’eccellenza specializzato in cardiologia, dove è stato preso in cura dai professori Zanobini e Bartorelli. Adesso per l’attore un po’ di riposo prima di riprendere la vita di tutti i giorni, scandita sicuramente dai viaggi in giro per il mondo che ama fare (come lui stesso ci aveva raccontato in un’intervista rilasciata a luglio). Presto lo vedremo forte come prima. E c’è chi tra i fan già lo vorrebbe in una fiction!