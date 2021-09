Tale e Quale show, Alba Parietti come Damiano dei Maneskin: "Terrificante". L'esibizione finisce con gli insulti

Giada Oricchio 25 settembre 2021 a

“Terrificante”, "Lo dici proprio tu?!": botta e risposta tra Alba Parietti e Cristiano Malgioglio a “Tale e Quale Show”, il talent condotto da Carlo Conti su Rai 1. E interviene Francesco Oppini. Nella puntata di venerdì 24 settembre, Alba Parietti ha fatto la parodia di Malgioglio che in precedenza l’aveva disintegrata per la performance nei panni di Loredana Bertè: “Tu sei un’artista e dovresti saperlo… mentre una persona si esibisce, girarsi e vedere uno della giuria che ti fa il verso ‘gne, gne, gne’, ‘ohh’ ,'uhm', è una cosa per cui ti avrei staccato un orecchio a morsi”. Poi ha dato corpo e voce (molto più corpo che voce) a Damiano dei Maneskin cantando “Zitti e Buoni”. Un’esibizione lontana anni luce da “tale e quale” culminata nella Parietti che, con un piede sulla scrivania, ha urlato in faccia all’amico Cristiano Malgioglio: “La gente parla, non sa di cosa parla… purtroppo parla”.

L’artista non si è scomposto e a fine performance ha sguinzagliato la lingua biforcuta: “Avevo le cuffie per ascoltarla meglio, poi ho messo queste (un paio di cuffie piumate, nda) per non ascoltarla più! Hai la salivazione azzerata? Pensa se avessi cantato la Traviata”. Non più tenero è stato il giudice Giorgio Panariello: “Ho capito perché gli altri tre della band non si sono presentati. Qui chi è fuori di testa è quello che assegna le canzoni…è stato cattivello, ma abbiamo visto di peggio!”.

Purtroppo per Parietti, Cristiano Malgioglio ha ripreso la parola e le ha dato il colpo di grazia: “Male, male, male, molto male. Io amo AlPa, siamo molto amici, non uso aCCettivi, ma stasera è stata terrificante, veramente terrificante perché una donna che imita un uomo…” e Alba con un colpo di coda: “Cristiano, proprio te lo dici…”. Risate e applausi con Malgioglio che ha lanciato un guanto di sfida: “Sei stata talmente coraggiosa che la prossima settimana da te mi aspetto Mick JeGe. Non avete capito chi? Da casa lo hanno capito, non ripeto, non me ne freCa niente, grazie! Non vi do questa soddisfazione. Alba fammi un piacere canta GEAN Birkin: je t’aime, la la la, na na na.. facile, saresti stupenTa”. Quest’anno il cast di “Tale e Quale Show” è molto forte, ma il vero colpaccio di Carlo Conti è stato l'arrivo di Cristiano Malgioglio in giuria. Il siparietto ha scatenato i social dove è apparso un commento ironico di Francesco Oppini, il figlio di Alba, sotto un post della pagina Trash Italiano: “Sempre detto che mia madre è più un padre”.

