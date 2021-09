Clarissa Selassie e i calciatori di Serie A: "Con quali sono stata". Al GF Vip va via l'audio

Giada Oricchio 30 settembre 2021 a

“Sono uscita con diversi calciatori”. Confessioni hot al Grande Fratello Vip 6: la "principessa" Clarissa Hailè Selassiè ha rivelato alla coinquilina Sophie Codegoni dettagli delle sue frequentazioni intime. “Se ho frequentato degli sportivi? Sono uscita con un po’ di calciatori della Roma e della Lazio. Ah sì, veramente anche con uno della Juve…” ha detto la concorrente all’ex tronista nella Casa più spiata di Italia. Clarissa era pronta a fornire ulteriori particolari ma la regia del reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini è corsa ai ripari levando l’audio alle due concorrenti e cambiando inquadratura.

Dunque, alla fine, non è trapelato alcun nome, ma si sa che Clarissa Hailè Selassiè era fidanzata fino a pochi giorni prima di entrare nella casa del GFVip: “Ci siamo lasciati perché non voleva che venissi qui. Mi ha ricattata, mi ha detto che se facevo il GF, mi lasciava. Così l’ho lasciato io” ha raccontato la principessina. Le tre sorelle hanno il cuore libero e la voglia di innamorarsi: Lulù ha preso una cotta per Manuel Bortuzzo (che non sembra però ricambiare), mentre Clarissa è attratta dal modello Samy Youssef a sua volta preso da Raffaella Fico, fidanzata con un noto imprenditore.

