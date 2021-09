GF Vip, Manuel Bortuzzo e il gesto contro Lulu dopo il bacio: esplode la polemica

Giada Oricchio 30 settembre 2021 a

a

a

Triplo no di Manuel Bortuzzo a Lulù Hailè Selassiè. L’ex nuotatore azzurro e le sedicente principessa (secondo il settimanale “Oggi” le tre sorelle sono le nipoti del giardiniere che lavorava per la casa reale etiope) hanno intrecciato un flirt già pochi giorni dopo il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Se l’interesse della 20enne è andato in crescendo, quello di Bortuzzo è corso nel senso opposto.

Il giovane romano non vede l’ora di tornare a dormire con Aldo Montano (che era disposto a dormire sul divano, ma ha ricevuto il divieto di Manuel che vuole tornare a condividere il letto con lui così da sfrattare Lulù) e la sua insofferenza per l’eccessivo attaccamento della ragazza è così evidente che si è rifiutato di baciarla per ben tre volte.

L'imitazione hot di Soleil scatena la polemica al GF Vip: maleducata e arrogante

Martedì, la ragazza si è avvicinata a Manuel per baciarlo, ma ha commesso l’imprudenza di poggiare la bocca carica di rossetto sulla camicia del ragazzo che l’ha allontanata con fare deciso: “No, no, ti prego che questa camicia costa tantissimo”. Ieri stessa scena, ma location diversa. I gieffini dovevano interpretare delle statue celebri e si sono truccati per ore. Poco prima delle foto ufficiali, Lulù ha cercato di baciare il suo lui che le ha rifilato un no infastidito: “No dai, non posso togliere il trucco. Ferma, così mi togli il rossetto che ho messo”.

La principessina però non si è arresa e in serata mentre erano seduti in giardino si è alzata ed è riuscita a dare un bacio a stampo sulle labbra al concorrente del GVip 6 che non ha affatto gradito. Appena lei gli ha voltato le spalle, lui si è pulito la bocca con la mano. Siamo lontani dalla favola.

L'incredibile truffa delle sorelle Selassiè. La verità svelata: "principesse" farsa e quel passato...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.