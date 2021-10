Fedez va da Fazio, la Rai ritira la querela del Concertone

01 ottobre 2021 a

a

a

La Rai, a quanto apprende l’Adnkronos, ha deciso di non procedere nei confronti del rapper Fedez in relazione ai fatti del Concertone del Primo Maggio e all’accusa di censura. Secondo quanto riferiscono fonti qualificate la decisione, presa dai precedenti vertici, non ha avuto seguito per mancanza di alcuni requisiti. Questo spiegherebbe facilmente la scelta di Fabio Fazio di invitare il cantante a "Che tempo che fa" su Rai3 domenica prossima per la prima puntata del programma.

"Ti piace?" il piccolo Leone gela Fedez. E la Ferragni se la ride VIDEO

«Ops». Così Fedez commenta su Twitter la notizia della querela Rai nei suoi confronti oramai accantonata, allegando alla notizia dello stop all’azione legale tanto di omino che alza le braccia. Anche sulle storie di Instagram Fedez dà spazio alla notizia ricordando anche i tre pagliacci inviati alla commissione di Vigilanza Rai a fronte della decisione della bicamerale di non accogliere la sua richiesta di audizione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.