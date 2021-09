"Ti piace?" Il piccolo Leone gela Fedez: come reagisce alla nuova canzone... E Chiara Ferragni se la ride

Giorgia Peretti 24 settembre 2021 a

Figli severi e dove trovarli. A casa Ferragnez, non tutti amano le canzoni di Fedez, in particolare Leone. Il primogenito ogni volta sente il papà cantare o suonare finisce per tapparsi le orecchie e scappare via. Il divertente siparietto si ripete anche con la nuovissima canzone “Meglio del cinema”, ascoltata dal figlio in anteprima.

Il rapper, qualche settimana fa, aveva deciso di festeggiare l’anniversario con la moglie Chiara Ferragni facendole una sorpresa in grande stile. Sospeso su un palco galleggiante, assieme a dei musicisti, aveva suonato una canzone dedicata all’influencer. Un anniversario-evento ripreso prontamente dagli smartphone e condiviso sui propri profili Instagram. Il video della “serenata” ha fatto incetta di “mi piace”, facendo sognare orde di fan che sono impazziti al solo sentire questa frase: “Giuro mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita. E litigare con te è meglio del cinema”.

Insomma, da quel momento si era creata grande attesa attorno alla nuova hit del rapper meneghino, un’attesa che a quanto pare non viene condivisa da Leone Lucia Ferragni. A riprova del fatto, il video apparso poche ore fa sull’account Instagram del cantante. La bella famigliola, compresa la piccola Vittoria (che ha da poco compiuto 6 mesi) è riunita nel soggiorno di casa Ferragnez per ascoltare in anteprima la versione integrale della canzone del papà.

L’entusiasmo della moglie è alle stelle, così come quello della piccola “Vitto”, ignara di ciò che stava per succedere, ad essere la voce fuori dal coro è Leone. “Fan siete pronti per questo ascolto in esclusiva solo per voi?”, chiede Fedez. “Siii”, risponde l’imprenditrice digitale. “Nooo!”, ribatte subito Leone che nel mentre si diverte con i propri giochi. Ad ogni modo parte la musica e pochi istanti dopo le prime note Leone sembra scocciato, si alza da terra, si tappa le orecchie e scuote la testa. “Ti piace amore?”, gli domanda Fedez. Anche qui la risposta del figlioletto non lascia dubbi: “No!”. E la mamma se la ride.

