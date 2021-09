Chiara Ferragni super hot vola a Parigi. E Fedez resta a Milano

28 settembre 2021 a

Lui a casa a Milano con i figli (e una nuova causa per diffamazione cui far fronte). Lei scatenata a Parigi e super hot. Chiara Ferragni, dopo le sfilate milanesi è volata a Parigi per partecipare alle presentazioni della couture francese. E si è presentata così in Place Vendome, la piazza del lusso più sfrenato, nel cuore storico della capitale francese.

Il body di tulle supertrasparente, firmato Schiaparelli, con i copricapezzoli dorati, lascia scoperto il seno. Il servizio fotografico completo è sul profilo instagram dell'influencer italiana più famosa nel mondo. Così mentre Fedez addormenta Leone nella cameretta a due passi da piazza Gae Aulenti a Milano, Chiara passa da una presentazione all'altra. Tra le quali, quella di Maria Grazia Chiuri per Dior (che ha firmato l'abito da sposa della Ferragni ed è grande amica di Chiara). Tra cambi di abiti, feste e presentazioni, la Ferragni si vendica delle foto pubblicate dal marito sul suo profilo durante la fashion week milanese. "Mi fai venire voglia di divorzio", aveva scritto la moglie di Fedez, sotto la foto di Federico immortalato insieme alla modella Gigi Hadid.

