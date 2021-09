Selvaggia Lucarelli ridicolizza Conte per il video su Fedez: il mondo fantastico di Giuseppi

22 settembre 2021 a

Giuseppi ma che fai? L’ultimo clamoroso autogol di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, è quello del video a Fedez, dopo la polemica del rapper e degli altri cantanti per i comizi in giro per l’Italia dell’ex presidente del Consiglio. Il numero uno dei pentastellati si è detto favorevole a rivedere le norme per i concerti e gli spettacoli dal vivo, concordando con la linea del rapper e marito di Chiara Ferragni, che però si era rivolto con un “fate cag*re” proprio ai leader politici, Conte incluso.

Conte prova a strappare Fedez alla sinistra: così si è ridotta la politica

“Mi continuo a domandare - ha scritto su Instagram il cantante ed influencer - perché solo in Italia non si fa letteralmente nulla per introdurre norme e progettualità per far ripartire il mondo dello spettacolo con gli strumenti che oggi sono a disposizione e potrebbero garantire la sicurezza di tutti. E se da una parte il ministero dei beni culturali e il governo non fanno nulla, dall’altra veniamo deliziati da queste immagini festose che rappresentano un vero e proprio schiaffo in faccia per intere famiglie che per voi evidentemente sono inesistenti. La vostra propaganda non può venire prima delle persone. Quando parliamo di concerti e di spettacoli non stiamo parlando di stronzate di poco conto, ma parliamo di più di 200mila lavoratori falcidiati da due anni di immobilità quasi totale e politiche assenti. C’è un intero settore in ginocchio da due anni, dimenticato da tutti. Fate cagare”.

Finisce il privilegio degli onorevoli: green pass obbligatorio per accedere alla Camera

Fa scalpore la decisione di Conte, che è presto diventato oggetto di attacchi da parte dell’opinione pubblica. Il primo attacco è quello di Selvaggia Lucarelli: “Cioè, Fedez scrive ‘fate ca*are’ e lui lo promuove a interlocutore. Un mondo fantastico”, poi è il turno di Pietro Raffa, che fa notare la contraddizione di Giuseppi: “Qualquadra non cosa”. A scatenare il putiferio è stato un post social di Salmo, altro cantante, che è sbottato su Instagram per il tour elettorale di Conte. Oltre al rapper sardo numerosi altri cantanti e rapper (compresi Gemitazi e Sfera Ebbasta) hanno massacrato il leader grillino, preso di mira anche da Marvin Vettori, campione italiano MMA.

