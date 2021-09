Col burqa al GfVip, la provocazione di Jo Squillo

20 settembre 2021 a

Jo Squillo in burqa al Grande Fratello Vip. Il debutto della showgirl nella Casa di Alfonso Signorini fa già discutere. Poi durante la diretta ha spiegato i motivi del suo gesto: “Alfonso anche in un momento di gioia e leggerezza non possiamo dimenticare e creare degli atti di solidarietà per le sorelle di Kabul. Ma come fanno a vivere così? Io ci sto da poco e non riesco!”.

La concorrente ha anche precisato che il suo gesto viene fatto “nel massimo rispetto di chi lo indossa, questo è un segnale che dobbiamo dare. Non basta soltanto parlarne, ma fare delle azioni di solidarietà.”

