GF Vip, Sophie Codegoni va fuori di seno: dal vestito esce il prosperoso decollété

Giada Oricchio 18 settembre 2021 a

a

a

Sophie Codegoni, ex tronista di “Uomini e Donne”, entra nella casa del Grande Fratello Vip e va subito fuori di… seno. Venerdì 17 settembre, in occasione della seconda puntata del reality show, la modella, 19 anni, si è presentata con un outfit total black: minigonna con bordo in pizzo e una camicia che ha lasciato aperta sul prosperoso decollété. Capelli biondo cenere sciolti sulle spalle. Quando Codegoni ha raggiunto il salotto della casa di Cinecittà ha cominciato il tour dei saluti fino a raggiungere Manuel Bortuzzo. Ed ecco l’incidente hot. Si è abbassata per salutarlo e la camicetta si è aperta scoprendo completamente un seno visto che non portava il reggiseno. Un fuoriprogramma piccante sfuggito a Alfonso Signorini e alla regia Mediaset, ma non al web che ha fatto da cassa di risonanza all’episodio criticando anche l’eccessivo ricorso ai ritocchini da parte della giovanissima concorrente. L’ex tronista è già sotto osservazione per le sue dichiarazioni pre-ingresso: “Il bello della casa è Alex Belli, è sposato lui, non io. E’ lui che deve stare attento. Con chi non andrò d’accordo? Credo Soleil, abbiamo due caratteri forti”. Frasi che hanno già suscitato la gelosia di Delia Duran, moglie dell’attore, e la replica a distanza della concorrente Soleil Sorge: “So esattamente qual è la strategia di Sophie e so pure chi gliel’ha consigliata. Vedremo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.