Giucas Casella al GF Vip, "non potevo farlo". L'illusionista sgancia la prima bomba su Amanda Lear

Pronti via, Giucas Casella regala la prima bomba. Venerdì 17 settembre, l’illusionista è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 6 insieme a Jo Squillo, Miriana Trevisan, Davide Silvestri, Samy Youssef, Andrea Casalino, Nicola Mirigliani e Sophie Codegoni. Intorno alle 5 del mattino, Giucas si è lasciato andare alle prime rivelazioni. I coinquilini si stavano informando sulla sua carriera e Casella ha raccontato di aver iniziato giovanissimo a lavorare nei teatri e sulle grandi navi da crociera e di aver vissuto una crisi di identità ad appena 25 anni.

E’ il sito “Biccy.it” a riportare le scottanti confessioni notturne: “Avevo appena 25 anni e avevo avuto già tutto. Ero stato in tanti teatri in tutto il mondo. Sono stato anche al Moulin Rouge, sono stato un anno lì. Poi ero stanco e non ce la facevo più di fare quella vita, mi sono fermato per un po’” ha detto Giucas Casella proseguendo con un’affermazione tanto ingenua quanto esplosiva: “Cosa mi ha fatto ricominciare? Ho incontrato Peki D’Oslo e Amanda Lear, quando era ancora un uomo. Mi disse non puoi abbandonare, sei bravissimo, devi continuare. Io non mi divertivo a fare spettacolo, ma dopo le sue parole ricominciai”. Il discorso è stato sentito anche dai telespettatori che seguivano la diretta su Mediaset Extra e lo hanno riportato su Twitter. Gelo invece da parte dei concorrenti che hanno fatto finta di non sentire.

