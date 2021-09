GF Vip 6, Amedeo Goria ha perso la testa per Ainett Stephens: via le mutande e resta nudo

19 settembre 2021 a

a

a

L’avventura di Amedeo Goria al Grande Fratello Vip rischia di durare poco. Dopo le polemiche degli scorsi giorni si è nuovamente acuita l’indignazione per i comportamenti del giornalista sportivo, che non perde occasione di flirtare con Ainett Stephens. La bella modella ha mandato fuori giri il volto di Rai Sport, che ne ha combinata un’altra: i due condividono il letto e mentre la Stephens stava aiutando Carmen Russo a togliersi un vestito Goria ha deciso di restare nudo, con soltanto una maglietta addosso. Le coperte si alzano leggermente e le telecamere del GF Vip 6 pizzicano il padre di Guenda Goria ed ex marito di Maria Teresa Ruta mentre si sfila le mutande.

Sophie Codegoni va fuori di seno al GF Vip: dal vestito esce il prosperoso decollété | Guarda

Il comportamento di Goria non è passato inosservato all’interno della casa. Francesca Cipriani ha chiesto alla compagna di avventura nel reality show se il giornalista “avesse allungato le mani” e la faccia di Ainett è stata tutto un programma. Ma non è tutto. Un altro video riprende la Stephens che si scatena in un ballo su un lettino per prendere il sole: Goria arriva e balla con lei toccandole prima i fianchi e poi il lato B con nonchalance. Una serie di episodi ripetuti che hanno scatenato la polemica su Twitter: in tanti accusano i comportamenti di Goria e chiedono al programma di Alfonso Signorini di arrivare alla squalifica. Che cosa succederà dopo l’episodio delle mutande?

#gfvip continuano i comportamenti inaccettabili di Amedeo Goria pic.twitter.com/XWa3NEHMlO — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) September 19, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.