Star in the star parte col flop. Polemiche social, solo Ilary Blasi salva il programma "brutta copia"

Debutto incerto per Star in the Star. Il nuovo programma di Canale 5, condotto da Ilary Blasi conclude il primo appuntamento con un flop. Lo show, andato in onda in prima serata, giovedì 17 settembre, ha ottenuto soltanto 1.947.000 telespettatori con uno share pari all’11%. Un’amara sorpresa per Mediaset alle prese con una rivoluzione del palinsesto autunnale. Un format straniero, approdato sulla rete del biscione, che ricorda, in molti versi, due grandi successi di Rai Uno: Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato. Tali somiglianze hanno dato il via a non poche polemiche nel mondo social.

Tanti gli utenti che si sono mostrati critici nei confronti della trasmissione ritenendola una “brutta copia” dei programmi sopracitati. Tra gli scettici però c’è chi sottolinea l’ondata di originalità nel nuovo palinsesto di Cologno Monzese. Il punto di forza, stando al sentiment del pubblico sul web, sarebbe proprio la conduzione di Ilary Blasi, che ha messo tutti d’accordo: “Ilary pazzesca come sempre!”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Ilary sei una dea”, fa eco qualcun altro.

Le critiche però sono dirette al programma: “È la brutta copia!”, è stato il commento di molti utenti su Twitter. Un telespettatore ha invece non ha fatto sconti a nessuno: “Trasmissione insopportabile, noiosa, lenta, giudici insulti e presentatrice che si crede la Carrà”. “Si dovrebbe chiamare playback nel playback”, ironizza un account. “Ma gli artisti cantano in playback, non dal vivo come a Tale e Quale e al Cantante Mascherato”, accusano gli altri.

Insomma, tante le stonature di Star in the Star, ad attirare l’attenzione critica del pubblico sono anche i trucchi utilizzati per mascherare i protagonisti dello show, “per niente realistici”. Insomma, la partenza non sembra delle migliori, tuttavia, c’è chi ha apprezzato il tentativo di sperimentazione compiuto dalla rete: “Mediaset può anche essere accusata di copiare i format della Rai ma la sua capacità di trasformarli e renderli così vivi e moderni è semplicemente unica!”. E chi ha assicurato: “Cinque minuti di questo programma hanno già asfaltato quei mortori del cantante mascherato e tale e quale”.

