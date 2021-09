GF Vip, il disastro di Katia Ricciarelli: "paralitiche" davanti a Manuel Bortuzzo e insulti omofobi

Giada Oricchio 16 settembre 2021 a

Katia Ricciarelli nell’occhio del ciclone più che in quello del Grande Fratello Vip 6. Tra presunte bestemmie, termini omobofi e scivoloni, il soprano veneto sembra la nuova Alda D’Eusanio, la giornalista espulsa in fretta e furia dal GFVip 5 per ripetute gravi esternazioni. Dopo aver usato l’espressione “Dio bono”, vietata dal regolamento anche se non c’era alcuna intenzione offensiva, Ricciarelli ha commesso altri due passi falsi. Come si vede in diversi video pubblicati su Twitter, ieri notte, la celebre cantante lirica è inciampata sulla chiassosa camicia di Alex Belli. L’attore ha detto: “Questa è la mia camicia più sobria”, “Ah bene, mi sembri un po’ ric***one” ha risposto la concorrente mandando su tutte le furie i telespettatori. Purtroppo non è finita qui.

Ricciarelli gela tutti, al GfVip scoppia il caso bestemmia

L’artista 75enne è incappata in un’altra gaffe quando ha definito le tre sorelle principesse Selassié “paralitiche” davanti a Manuel Bortuzzo, l’ex nuotatore costretto su una sedia a rotelle a causa di un drammatico scambio di persona durante una sparatoria a Roma. Per tutto questo, il popolo social chiede a gran voce la squalifica dell’ex moglie di Pippo Baudo dal reality show di Canale 5. Probabile che il conduttore Alfonso Signorini e la produzione scelgano la strada della reprimenda, del cartellino giallo, di sicuro la seconda puntata del GFVip 6, venerdì 17 settembre, non sarà una passeggiata per Katia Ricciarelli.

ECCO IL VIDEO: KATIA DICE AD ALEX “sembri un poco RICCH10NE” per la camicia… che vergogna @GrandeFratello squalifica IMMEDIATA #gfvip pic.twitter.com/BHwJnW4gCL — edoardo ‍♀️✨️‍ (@edoardotwitta) September 15, 2021

