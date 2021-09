Miryea Stabile, la confessione sulle gambe dopo l'Isola dei Famosi: "Non sono guarita"

Giada Oricchio 07 settembre 2021 a

a

a

“Non sono ancora guarita del tutto”. La vincitrice de “La Pupa e il Secchione”, Miryea Stabile, ha rivelato che per lei l’Isola dei Famosi non è ancora finita. La giovane showgirl, in una diretta Instagram, ha detto che le punture dei voraci mosquitos hanno lasciato segni quasi indelebili sulle sue gambe: “A oggi, purtroppo non sono ancora guarite del tutto. Ho ancora i segni qua e là. Il dermatologo mi ha detto che ci vorrà un annetto per far sì che la cute torni come prima. Per l’estate prossima penso di guarire”.

La Stabile è riuscita ad agguantare la finale del reality condotto da Ilary Blasi e vinto dallo youtuber Awed e non esclude di calare il tris in futuro perché, secondo lei, permettono di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico nel bene e nel male, con pregi e difetti. La giovane modella ha appianato le incomprensioni con la madre proprio durante l’Isola e per questo elogia il programma: “C’è un mondo dietro a ciò che vedete. L’organizzazione con la quale seguono le persone e come curano i dettagli. Sono sempre più affascinata”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.