Lillo e Greg tornano con il Best off dei loro spettacoli: "Ecco perché i nostri sketch diffondono buon umore"

Il ritorno sul grande schermo è imminente ma intanto li aspetta una doppia data da vivo davanti al loro pubblico di sempre: domani e sabato Lillo e Greg saranno all’Ostia Antica Festival con il loro spettacolo «Lillo e Greg the best of». «Si tratta di uno spettacolo in cui riprendiamo i nostri vari sketch – ci ha detto Lillo- li rinnoviamo, li variamo, non sono mai sempre gli stessi … diciamo che è uno spettacolo modulabile che ben si presta alle arene». «Per l’occasione – aggiunge Greg- proporremo sul palco alcuni sketch che non facciamo da tanto tempo, altri più recenti».

Prenderete spunti dal vostro ormai vasto repertorio televisivo, radiofonico, teatrale?

«In realtà solitamente avviene il processo inverso – confessa Lillo – spesso le cose che abbiamo fatto in TV sono nate da nostri sketch dal vivo, anche se in questo caso c’è qualche nuovo spunto che è nato in radio e che abbiamo voluto portare in questo spettacolo».

«Ogni mezzo ha un suo linguaggio preciso – sottolinea Greg – per questo tendenzialmente cerchiamo di scrivere cose apposite per il teatro, la radio, il cinema».

In teatro avete portato negli anni anche tante commedie di successo…

«Alla fine gli sketch non sono altro che mini-commedie - spiegano i due- , delle mini storie che invece di svilupparsi in un’ora e mezza hanno tempi ben più brevi; la bellezza dello sketch è proprio la sintesi, per questo i ritmi tendono ad essere più serrati».

Per l’occasione sul palco sarete ancora una volta con Vania Della Bidia e il maestro Attilio Di Giovanni, due presenze ormai consolidate…

«Attilio e Vania lavorano con noi da tempo e sanno farlo benissimo. Anche perché il nostro tipo di spettacolo – specifica Greg - funziona molto se l’attore non va troppo sopra le righe, il surreale non deve essere irreale quindi più rendi credibile la scena che stai facendo meglio è, e in questo Attilio e Vania sono bravissimi».

A proposito di feeling artistico, il pubblico si aspetta un giorno anche un ritorno in scena assieme a Virginia Raffaele.

«Sì ce lo siamo riproposto, prima o poi ci piacerebbe fare uno spettacolo evento insieme in una grande location».

A proposito di amici avete coinvolto anche Corrado Guzzanti nel vostro nuovo film “Gli idoli delle donne” .

«Sì, Corrado è un amico fraterno ed è un onore avere nel nostro film un pezzo di storia come lui. È un film che parla della troppa importanza che si dà oggi al lato esteriore e che racconta la donna con mille sfaccettature in più rispetto a noi uomini più sempliciotti. Dovrebbe uscire il prossimo inverno».



Casilina, Prati, Balduina.. i vostri quartieri di ieri e di oggi, come vivete la vostra città in questo periodo di certo non semplice?

«Il rapporto con Roma per me è sempre stato un grande rapporto di amore – confessa Lillo- per questo provo grande dispiacere quando qualcosa non va».

«Anche io sono da sempre innamoratissimo della città e delle sue tradizioni – aggiunge Greg - adoro sin da quando ero ragazzo la canzone romana, le poesie del Belli o di Trilussa, il dialetto romanesco ed essendone innamorato sono intristito nel vedere come questa storica città venga buttata via dallo stesso cittadino romano o da altri, tutto questo a chi ama Roma non può fare che male»

