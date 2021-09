Can Yaman piange per Diletta Leotta, la foto impietosa: "Crisi di nervi". E lei lo snobba in tv

Giorgia Peretti 15 settembre 2021 a

Non decolla la love story tra Can Yaman e Diletta Leotta. La storia d’amore tra la conduttrice catanese e l’attore turco pare sia giunta al capolinea, nonostante non sia ancora arrivata nessuna ufficializzazione dai diretti interessati. Tuttavia, ad alimentare il gossip sarebbe proprio la loro assenza dai social come coppia.

Ormai sono trascorsi quasi due mesi dalla loro “separazione” ad eventi pubblici, parrebbe che in alcuni frangenti i due si sarebbero persino evitati. Insomma, che ci sia un po’ di gelo sembra plausibile, alla luce di ciò, Diva e Donna ha pubblicato uno scoop nell’ultimo numero in edicola beccando Can Yaman in lacrime. Il divo turco “rimasto da solo” scrive la rivista, che parla di “una crisi di nervi dopo l’addio a Diletta Leotta”. Che non stiano più insieme, al netto delle mancate conferme da parte dei due, sembra un dato assodato per il magazine. Così come le lacrime versate dal divo turco per la bella conduttrice catanese.

Un’indiscrezione che sembra confermare la rottura già vociferata nel web. Nel caso ce ne fosse stato bisogno, la prova seppur non esplicita, arriva dalla Leotta stessa che, martedì 14 settembre, si è raccontata nel corso della trasmissione "Buoni o cattivi”, condotta da Veronica Gentili, in onda su Italia 1. Un’intervista fiume dove, la conduttrice, ha avuto modo di ripercorrere la triste vicenda legata all’hackeraggio dei propri dati sul telefono, che portò alla pubblicazione di scatti intimi in rete. Nel corso della puntata però ha anche parlato del suo uomo ideale e di come dovrebbe essere per riuscire a starle accanto.

“Voglio un uomo rispettoso, rispettoso dei miei spazi, della mia professione che mi porta via tanto tempo. Ma al tempo stesso deve essere uomo, deve farmi sentire donna ma anche donna indipendente", ha detto la Leotta. "Non è facile, è molto complicato riuscire a trovarlo", ha poi aggiunto. Qualcuno sperava che la domanda potesse suscitare una menzione a Can Yaman. Nulla di tutto ciò, nessun riferimento, la Leotta sembra davvero aver messo un punto definitivo alla relazione.

