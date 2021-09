Via le categorie da X Factor, largo al talento

Carmen Guadalaxara 15 settembre 2021 a

«Come as you are», presentati per come sei, ripete X Factor 2021 per raccontare la nuova edizione, in onda dal 16 settembre, in cui viene abolita la suddivisione nelle categorie tradizionali, quindi nessuna distinzione di sesso né limite di età, né di genere né tra artisti singoli o gruppi, e si arriverà a distinguere le quattro squadre solo in base alla proposta musicale e alla progettualità artistica. Confermati i giudici della scorsa edizione: Mika, Manuel Agnelli, Emma e Hell Raton. Testimonial della conduzione passato da Alessandro Cattelan all’attore Ludovico Tersigni che da libero sfogo alla propria energia di novello conduttore. «Siamo nella stessa barca, sosteniamoci a vicenda – confessa Tersigni. La componente aspirazionale è ciò che mi lega di più a X Factor – spiega. Per questo mi sento parte del gruppo di concorrenti. Ludovico ha un punto di riferimento: Fiorello. «Lui è un one man show che ha tanti assi nella manica. Io non sono come lui, ma cercherò di portare sul palco la stessa energia».

Un contenitore, X Factor, sbarcato in Italia nel 2008, nel corso degli anni ha sfornato alcuni dei cantanti più originali del panorama musicale italiano da Noemi, Marco Mengoni, Anastasio, Francesca Michielin, Chiara Galiazzo, Lorenzo Fragola, Giusy Ferreri . Il talent show ideato da Simon Cowell è senz’altro un’arma a doppio taglio. Gli artisti hanno fin da subito una esposizione mediatica pazzesca, e continuare sulla cresta dell’onda anche una volta finito il programma non è sempre così semplice come può sembrare. Lo sa bene Gaia Gozzi la vincitrice di Amici 2020 Ha provato la fortuna a X Factor nel 2016. Superati i casting e il Bootcamp, è entrata nella squadra Under Donne guidata in quell’edizione da Fedez. In quell’esperienza è riuscita arrivare fino in fondo, ma in finale non è riuscita a conquistare la vittoria, fermandosi al secondo posto. Ci sono stati Michele Bravi, Enrico Nigiotti e anche i Maneskin gruppo rock irriverente che conquista il pubblico con esibizioni originali e spettacolari fermandosi però al secondo posto dell’undicesima edizione. Il resto è storia con la vittoria a Sanremo 2021 e Eurovision. Ricordiamo anche l’esperienza di Mahmood. Inizialmente viene scartato agli Home Visit, poi ripescato dal televoto e infine eliminato nel corso della terza puntata. Anche Leo Gassman Leo Gassman si è presentato a X Factor nel 2018 dove si classifica al quinto posto. A febbraio 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte dove trionfa con il brano «Vai bene così». Alla fine X Factor è un ottimo spettacolo, ricco di musica, spesso buona, di personaggi interessanti, di commenti musicali non campati per aria, di approfondimenti e leggerezze, di facezie e litigi ben equilibrati. È uno show che continua a crescere perché punta più sulla qualità che su altro, e questo fa la differenza. La platea giovanile del programma è cospicua, l'ascolto diffuso (ovvero tramite mezzi diversi, non solo la tv tradizionale) è radicato, il coinvolgimento dei telespettatori è molto forte, soprattutto attraverso i social network. Per Manuel Agnelli l'edizione di quest'anno è anche l'occasione per raccontare quello che sta succedendo, mentre sta succedendo. «Sarà – spiega - un bellissimo quadro su come si sentono in questo momento i ragazzi, dopo quasi due anni di pandemia». Sperando che, come qualche volta è accaduto negli anni passati, vinca davvero il migliore.

