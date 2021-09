Ricciarelli gela tutti, al GfVip scoppia il caso bestemmia

Giada Oricchio 15 settembre 2021 a

Katia Ricciarelli ha bestemmiato al Grande Fratello Vip 6? In queste ore sta circolando sul web un filmato in cui si vede il soprano veneto chiacchierare e sgranocchiare snack il cui gusto le fa scappare un’espressione: “Madonna cosa ci hai messo? L’aglio? Dio bono!” Si tratta di una intercalare comune in alcune regioni del centro e del nord Italia, ma è già al centro del dibattito social: è una bestemmia o no? L’anno scorso invocazioni simili sono costate la squalifica allo youtuber Denis Dosio (la pronunciò alle 2 di notte), a Stefano Bettarini e per un pelo anche a Paolo Brosio, salvato solo dalle sue continue e pubbliche testimonianze di fede.

Dunque, tempo due giorni dall’apertura della porta rossa e il copione tragicomico del GFVip si ripete con puntualità svizzera: Katia Ricciarelli va squalificata come da regolamento o va salvata perché la frase non aveva alcuna finalità offensiva? Certo è difficile pensare che la produzione rinunci subito al vero vip di quest’edizione. In un’intervista al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”, il conduttore Alfonso Signorini aveva sottolineato che ci sarebbe stata maggior flessibilità rispetto al passato: “Il comportamento sarà valutato secondo il principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa liberi tutti ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite”. Assoluzione o condanna? Il verdetto venerdì 17 settembre in occasione della seconda puntata del Grande Fratello Vip 6.

