L'Aria che tira, "Oh Gesù, te devi spettina'". Myrta Merlino riappare in studio: la mossa che sorprende tutti

“Ed eccola qua, Myrta Merlino ritornata in studio”. Nella puntata del 3 settembre de L’Aria che tira estate Francesco Magnani accoglie così la nota giornalista di La7, ritornata a sorpresa nel “suo” studio dopo una lunga pausa estiva. La Merlino riprenderà regolarmente la propria poltrona da lunedì 6 settembre, ma ha deciso di fare un’incursione in anticipo lodando il suo fedelissimo e sorprendendo anche Alessandra Ghisleri, la regina dei sondaggi, ed Antonio Padellaro, giornalista de Il Fatto Quotidiano, collegati con lo studio. “Ci possiamo baciare? Abbiamo due green pass pazzeschi” chiede la Merlino mentre saluta Magnani. Dopo aver salutato gli ospiti la Merlino, in forma straripante, si spende per il suo sostituto: “Volevo fare i complimenti in diretta a Francesco Magnani e alla mia squadra. È stata un’estate complicata, sempre in onda, bravi, sul pezzo. C’hai solo un difetto… Te lo devo dì, te devì spettina'. Oh Gesù quanto è pettinato”. Il tutto andando a muovere i capelli del “povero” Magnani che se la ride, così come gli ospiti in collegamento, con la Ghisleri che rincara la dose di ironia: “È molto preciso, lo scompaginiamo”. Poi la Merlino chiude: “Lunedì 6 settembre accendete la TV alle 11 in punto e vedrete un puntatone. Francesco Magnani non andrà in vacanza, la televisione è bella proprio per quello, è bello stare davanti ma anche fare il lavoro dietro”.

