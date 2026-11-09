Caso Diaco, lo spoiler di Fiorello su Ballando: “Chi ha invitato Milly Carlucci...”

tele-polemiche

Fiorello apre la nuova settimana de La Pennicanza su Radio 2 parlando delle indiscrezioni che lo vorrebbero alla guida di ‘Domenica In’: “La smentisco subito! Non potrei mai mettermi a lavorare di domenica. L’ho già fatto in passato e so cosa significa: dovrei fare le prove il sabato sera, poi la domenica mattina e nel pomeriggio. Sapete il giorno libero quale sarebbe? Il lunedì! E i parrucchieri sono chiusi, non potrei nemmeno andarmi a tagliare i capelli...”.

Paola e/o Chiara?

Sempre a proposito di smentite, lo showman torna su Sanremo e sulla partecipazione di Paola Iezzi al ControFestival, possibilità recentemente esclusa da Stefano De Martino: “La confermo… perché al suo posto infatti ci sarà Chiara Iezzi!”, la risposta dello showman. Che poi precisa con il solito tocco di ironia: “Anche io sono stato spoilerato tante volte. Il ‘TG1 Edizione Più che Straordinaria’, ad esempio, avremmo dovuto farlo da Bruno Vespa… se non fosse che lui stesso lo spoilerò e allora abbiamo dovuto cambiare tutto! Ve lo dico per esperienza: a volte queste cose le cambiano apposta, solo per non dare la soddisfazione allo ‘spoilerista’...”.

Schlein e Salis

Spazio infine anche alla politica con una battuta su Matteo Renzi, che lo showman definisce ironicamente “il Fiorello della politica”: “Sentite l’ultima sua profezia: ‘a febbraio Silvia Salis uscirà allo scoperto e guiderà il gruppone centrista’. Quindi un altro campo largo? Ormai la sinistra è piena di campi… e la Schlein che dice? ‘Con la Salis lavoro benissimo’. Insomma… le è già cresciuto il naso!”.

L’affaire Diaco

“Forse è finita… ma sabato le lacrime della Carlucci mi hanno commosso...“, scherza ironicamente Fiorello. “E soprattutto hanno fatto il 27% di share. Milly, adesso invita una bella monaca smonacata! Portano un appeal incredibile queste cose! E la De Filippi perde. La prossima mossa? Secondo me saranno i monaci o qualche francescano che si defrancescanizza!”.