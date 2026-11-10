Ascolti Tv. Livatino - Il giudice e i suoi assassini vince la serata, ma il Gf Vip è da record. Bene Storie di Sera

Ascolti Tv

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono la prima serata decisa per un soffio. Su Rai1 Livatino – Il Giudice e i suoi Assassini ha raccolto 2.960.000 spettatori e il 18.7% di share, appena davanti a Grande Fratello Vip su Canale5, con i suoi 2.108.000 spettatori pari al 18.6% (nella fase Night 849.000 spettatori, con il 24.2%). Distanti tutti gli altri: su Rai3 Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti ha segnato il 7.5% con 1.075.000 spettatori, dopo la presentazione a 960.000 (4.9%). Su Italia1 Fast & Furious 8 ha totalizzato 831.000 spettatori (5.3%), mentre su Tv8 GialappaShow ha ottenuto 802.000 spettatori con lo stesso 5.3%, dopo una presentazione a 747.000 (3.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro ha raggiunto il 4.5% con 567.000 spettatori, preceduta dalla presentazione a 680.000 (3.4%). Su Rai2 Ex – Amici come prima! ha intrattenuto 744.000 spettatori (4.3%), su La7 M – Il Figlio del Secolo ne ha conquistati 605.000 (3.6%) e sul Nove Little Big Italy 521.000 (3.1%). In seconda serata, molto bene Storie di Sera che totalizza su Rai1 una media di 1.259.000 spettatori con il 12.4% nella prima parte e, a tarda notte, 423.000 spettatori con il 7.1% nella seconda.

Nell’access prime time la sfida si è giocata sul filo. Su Canale5 La Ruota della Fortuna ha vinto con 4.495.000 spettatori e il 22.1%, davanti ad Affari Tuoi su Rai1, a 4.485.000 e al 21.9%. Nella fascia precedente, su Rai1 Cinque Minuti ha interessato 3.914.000 spettatori (19.8%), mentre su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ne ha avuti 3.747.000 (18.6%). Su La7 Otto e Mezzo ha registrato 1.977.000 spettatori e il 9.6%. Su Rai3 Un Posto al Sole ha toccato 1.497.000 spettatori (7.3%) e Il Cavallo e la Torre 1.214.000 (6.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha fatto l’4.9% con 1.002.000 spettatori; su Rete4 4 di Sera è partito da 979.000 spettatori e dal 4.9%, per poi scendere a 816.000 e al 4% nella seconda parte. Chiudono il Nove con Cash or Trash – Chi Offre di Più? (645.000 spettatori, 3.2%), Rai2 con TG2 Post (556.000, 2.7%), Tv8 con Foodish (546.000, 2.7%) e Real Time con Casa a Prima Vista (669.000, 3.3%).