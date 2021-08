In Onda, David Parenzo e la botta di stile. Il dettaglio sotto la scrivania

Giada Oricchio 19 agosto 2021 a

a

a

Stilosissimo, impeccabile David Parenzo. Per par condicio, dopo gli occhiali smerlati di Concita De Gregorio apprezzatissimi dai telespettatori, ecco l’outfit di Parenzo. Il giornalista e conduttore di “In Onda”, il talk sull’attualità di LA7, sempre molto elegante nel modo di vestirsi e di rapportarsi con gli ospiti, si è presentato con una bella cravatta monocolore rossa abbinata a un paio di calzini del medesimo acceso e vibrante colore.

Lunghi, dritti e perfettamente aderenti al polpaccio: spuntavano con tutta la loro autorevolezza scenica sotto il tavolo di cristallo in un’inquadratura panoramica. Chiassosi, ma promossi perché chi fa televisione sa che oltre al contenuto, ci vuole anche la forma, l’immagine al di là di ogni banale ipocrisia o di finti snobismi. A scanso di equivoci, non si tratta di giornalismo d’inchiesta, ma di un divertissement come le domande sui tatuaggi di Calenda o la parentela di Enrico Letta con Antonio Gramsci.

Concita De Gregorio, "che marca sono gli occhiali". La conduttrice svela il segreto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.