In Onda, "l'esercito afghano era una truffa". Edward Luttwak fa sbottare Concita De Gregorio

"Il cosiddetto esercito afghano era una truffa". Il politologo Edward Luttwak interviene a "In Onda" nella puntata di martedì 17 agosto per parlare del ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan. "Non sono stati informati? Le intelligence non hanno funzionato?" domanda la conduttrice Concita De Gregorio. "Non c'è bisogno dell'intelligence, basta guardare su Internet e vedete una testimonianza che io ho dato al comitato del Senato; il cosiddetto esercito afghano era una truffa gestita dagli afgani e i generali americani che lo accettavano pensavano che forse ci fosse qualcosa nella sostanza. Perché truffa? Nella zona geografica chiamata Afghanistan non ci sono gli afghani. Io sono stato in Afghanistan, mai incontrato un afgano. Questa proposta è stata fatta ai nostri generali, generali che hanno un dottorato universitario, hanno scritto insieme il grande volume sulla controinsorgenza che io ho anche recensito dicendo che è la mal pratica militare perché io stesso ho partecipato: tu vai lì organizzi un po' di gente trovi il nemico e lo uccidi".

"Luttwak farei una obiezione" sbotta la conduttrice Concita De Gregorio che non è assolutamente d'accordo con le parole del politologo. "Era tutto scritto, dice. Bastava andare su Internet? Tuttavia questa è una guerra che è durata 20 anni, per la quale sono stati spesi 2 mila e 300 miliardi e sono morte 170 mila persone e quindi io mi domando - se la situazione era quella descritta da Luttwak - forse ha ragione Angela Merkel quando dice abbiamo sbagliato tutto, dovremmo chiedere scusa. Dal 2001 al 2021 questa spesa di vite umana e di denaro... dal falling man delle Torri Gemelle a quello dell'aeroporto di Kabul il cerchio si chiude e non è successo niente?!". E il collega David Parenzo sottolinea: "Allora hanno sbagliato quattro presidenti degli Stati Uniti". Qualcuno dovrà pure rendere conto di quello che è successo in questi 20 anni? "Il presidente Trump aveva detto pubblicamente che voleva uscire. Poi arrivano questi generali mediatici, stelle dei media, anche media di sinistra - denuncia ancora Luttwak - Un fallimento dell'Occidente? Trump disse che voleva ritirarsi. Qualsiasi funzionario americano che conosceva il Paese è stato escluso dalle decisioni perché c'era un consenso progressista, spinto dall'idea di liberare le donne e gli uomini dell'Afghanistan".

