Concita De Gregorio, che marca sono gli occhiali. La conduttrice di In Onda svela il segreto

Giada Oricchio 12 agosto 2021 a

a

a

Concita De Gregorio, la co-conduttrice insieme a David Parenzo di “In Onda” il talk politico estivo di LA7, finalmente svela il suo segreto: “Ecco di chi sono gli occhiali”. La giornalista aveva iniziato la sua avventura televisiva con un paio di lenti normali, con il passare dei giorni però il gioco di luci e ombre non le rendeva giustizia facendole perdere intensità nello sguardo che appariva perso nel vuoto. Così una sera sono spuntati un paio di occhiali ultra particolari: non tondi, quadrati, a cuore, rettangolari o con montature bislacche, ma veri e propri vetri fiammeggianti. Letteralmente. "Pazzesca". Concita De Gregorio in video così: cambia look e spiazza i telespettatori

La curiosità dei telespettatori si è accesa e quegli occhiali sono diventati di tendenza, un must have. Ma dove trovarli? Il mistero lo ha risolto la stessa ex direttrice de “L’Unità”. In un post sui social ha scritto: “A tutti quelli – davvero tanti – che mi chiedono dei miei occhiali: eccoli. Li disegna Roberto, artigiano. La sua bottega è a Venezia, terra di maestri del vetro, signori della luce”. E in effetti il risultato è scintillante. L’azienda è l'italiana Micromega, i pezzi sono realizzati a mano, l’assemblaggio è brevettato per eliminare viti, colle e saldature e sono personalizzati in ogni dettaglio.

"Il tuo desiderio..." La De Gregorio stuzzica Parenzo. Imbarazzo a In Onda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.