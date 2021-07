Jasmine Carrisi presenta il nuovo singolo, cosa le chiede papà Al Bano

Francesco Fredella 13 luglio 2021 a

Un'altra canzone, dopo Ego e Dinamite. Ora Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, sforna un nuovo pezzo con Deny K che s'intitola “Stikide”. “Appena ho sentito il brano mi sono convinta subito”, racconta la piccola di casa Carrisi che l'ha presentato nelle scorse ore a Roma.

Sonorità reggaeton. Un brano che ha già tutto il sapore del successo e sarebbe il terzo di fila per Jasmine, riconfermata anche a "The Voice Senior". Jasmine ha lanciato anche il videoclip, che è un vero capolavoro. “Mi è stato mandato questo brano e appena l’ho sentito mi è piaciuto subito. Ho deciso così di dare la mia voce ed è nata questa collaborazione. E’ un brano perfetto per l’estate, ritmato, ballabile”, racconta a Super Guida Tv Jasmine. Che, durante la presentazione ufficiale, svela un sogno nel cassetto: “Registrare un album per intero ma devo ancora aspettare un po’. Servono delle basi importanti per farlo”.

Per lei, adesso, la parola d'ordine è soltanto musica. Nulla di più. nessun reality o talent. "Non mi è mai venuta voglia di partecipare ad un talent. Penso che il cognome che porto possa essere un ostacolo”, puntualizza. Papà Al Bano e mamma Loredana sognano che Jasmine possa presto conseguire la laurea (infatti, studia all'università di Milano) continuando la scalata nel mondo della musica. Lei è d'accordo e si divide tra libri, musica e tv.

