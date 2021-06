Perché Romina Power indossa sempre la tunica: il retroscena sul look dell'ex moglie di Al Bano

Giada Oricchio 18 giugno 2021 a

Romina Power ha un segreto nell’armadio. L’ex moglie di Al Bano e figlia dell’attore Tyrone Power, star della Hollywood anni ’30, è nota per non seguire la moda, ma per dettare un certo tipo di moda. Da anni, la Power si presenta sul palco con ampi kaftani o bluse vaporose su pantaloni larghi a tinta unita: dal bianco ai colori pastello passando per il rosso, ma mai nero o colori scuri. Tinte solari e vivaci in linea con la sua personalità. Completa l’outfit un paio di sandali gioielli dal tacco bassissimo. Immancabili sia d’estate che d’inverno. Ma perché Romina Power ha cambiato radicalmente look rispetto agli anni ‘80-’90? Probabilmente ritiene che questa tipologia di abbigliamento le doni: non accentua le forme e allo stesso tempo le regale leggerezza sul palco e agilità nel muoversi quando canta. Potrebbe anche trattarsi di un motivo di salute: nel 2019 è stata operata in artroscopia al ginocchio e gli abiti comodi sono perfetti da abbinare alle scarpe basse.

Tuttavia, la ragione più plausibile sarebbe un’altra: dopo il divorzio da Al Bano nel 2012, Romina si è avvicinata alla religione buddista e le tuniche che non aderiscono al corpo simboleggiano il non attaccamento alle cose superflue e materiali della vita. Dunque, sarebbe una scelta in linea con la sua filosofia di vita. La Power, cantante, attrice, pittrice e scrittrice, conobbe Al Bano nel 1967 e si sposarono nel 1970. Dall’unione lunga 40 anni sono nati quattro figli: Ylenia (scomparsa in circostanze ancora oggi misteriose), Yari, Cristel e Romina jr. Poi la dolorosa e chiacchierata separazione. E se lei non ha avuto più un compagno ufficiale, Al Bano si è innamorato di Loredana Lecciso e ha avuto altri due figli, Jasmine e Bido.

