Al Bano e Romina in duetto, poi il gesto improvviso e cala il gelo. Cosa succede sul palco

Quando Al Bano e Romina salgono sul palco il pubblico non sta nella pelle e il gossip impazza. Ed è successo anche l'altra sera su Rai1 quando la coppia della canzone italiana si è esibita su Rai1 nel corso del programma "Una voce per Padre Pio". Tra di loro basta uno sguardo e un ammiccamento per far volare la fantasia degli spettatori.

L'ira di Al Bano, ma quale rottura con Loredana! "Con lei altri 50 anni d'amore"

L'altra sera, però, è andato in scena un fuori programma. Mentre sul palco Al Bano e Romina intonavano in duetto "Ci sarà", Al Bano ha rivolto il microfono verso il pubblico sperando in un coro all'unisono. E invece nulla...silenzio totale e gelo in studio. Poi l'intervento di Romina che ha lanciato l'ultimo acuto del suo Al Bano. Chissà cosa avrà pensato a casa Loredana Lecciso...

