Cristel Carrisi incinta, Al Bano e Romina Power nonni per la terza volta

Giada Oricchio 19 giugno 2021

Non c’è due senza tre per Cristel Carrisi, la terza figlia di Al Bano e Romina Power. Secondo il settimanale Gente, Cristel sarebbe incinta del terzo figlio, ma d’accordo con il marito Davor Luksic avrebbe deciso di non rendere noto il sesso del nascituro che vedrà la luce in autunno. La storia tra l’imprenditore croato e la figlia di Al Bano sembra venir fuori da un libro di favole: si sono conosciuti e sposati nel giro di un anno. Il 3 settembre 2016, a Lecce, hanno celebrato l’unione con un matrimonio principesco a cui erano invitati molti volti noti dello spettacolo e della tv.

A maggio 2018 è nato Kay e a darne l’annuncio fu Al Bano: rivelò di essere diventato nonno durante la trasmissione “The Voice of Italy” dove ricopriva il ruolo di giudice. Un anno dopo, per l’esattezza, ad agosto 2019 Davor e Cristel sono diventati genitori bis, questa volta di una bambina che hanno chiamato Cassia Ylenia, in ricordo di Ylenia, la sorella maggiore di Cristel, scomparsa nel 1994 in circostanze misteriose a New Orleans.

La figlia di Al Bano e Romina, 34 anni, ha tentato la strada della musica, ma davanti alle critiche feroci dei social ha preferito rinunciare, anche se in occasione di “55 passi nel sole”, lo show dedicato al padre, ha dimostrato di essere bravissima nella conduzione e di meritare un posto in tv. Adesso con il terzo figlio in arrivo, sembra che abbia deciso di vivere una vita lontano dai riflettori.

