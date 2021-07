Temptation Island 2021, Ste e Claudia Venturini al falò immediato dopo calci e pugni. La coppia finisce male

Giorgia Peretti 12 luglio 2021 a

Terzo appuntamento per Temptation Island 2021. Il programma di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, che mette alla prova i sentimenti delle coppie partecipanti, arriva al giro di boa. Al centro della puntata di lunedì 12 luglio ci sono Claudia Venturini e Stefano Socionovo, i due si sarebbero dovuti sposare l’anno scorso ma a causa della pandemia il lieto evento è stato posticipato per il prossimo 7 agosto. È Claudia a scrivere al programma, a muoverla i dubbi e le paure sul suo futuro accanto al suo compagno. Se prima Ste era all’oscuro di tutte le incertezze della compagna ora sembra accorgersi dei problemi di coppia (meglio tardi che mai nda).

“Era da tanto che non mi sentivo così libera e spensierata. Ancora non mi manca”, dice la futura sposa nell’ultimo video. Poi nel video per Ste si vede Claudia toccare il lato b di un tentatore, con cui poi balla un twerk in modo molto sensuale. Ste è in ebollizione: “Se ci avessi provato io, mi avrebbe tagliato una mano. Mi sa che non ha messo il rispetto nella valigia. Si fa toccare, si fa abbracciare… Sicuramente c’è altro”. Giusta intuizione, infatti, Filippo gli consegna un altro video, dove Claudia si lascia accarezzare le gambe da Luke. Il single ci prova, le ha fatto un anello finto e glielo ha messo all’anulare.

"Perché non lo soddisfo". A Temptation esplode la crisi sessuale: lui piange per i video hot

Ma Ste non molla e dopo l’ultimo falò si lascia andare in un gesto romantico e pieno di speranza: scrive “PEH” sulla spiaggia (una parola in codice condivisa con la fidanzata) “glielo avevo promesso che lo avrei scritto tutte le sere”, confessa ad uno dei compagni. Una sera però la scritta viene cancellata via dal mare. “Un terribile presagio” dice il futuro sposo. Infatti, per lui è in arrivo un altro video in cui Claudia si lascia andare in giochi spinti con i tentatori. Ste stritola la bottiglietta d’acqua tra le mani. Poi si lancia in una corsa liberatoria, lancia a terra le bottiglie d’acqua, sbuffa e in preda all’ira prende a calci e pugni il sacco appeso nel giardino dei fidanzati. Ma la svolta è dietro l’angolo, Claudia vede Ste piangere durante il falò e si commuove. Filippo cerca di capire le sue intenzioni e dopo la fatidica domanda “Tu lo ami?” la invita a richiedere il falò di confronto anticipato.

