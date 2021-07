Temptation Island, il video di Claudia fa infuriare Ste. Panico e fuga dal villaggio: squalifica in vista

Giorgia Peretti 09 luglio 2021 a

A pochi giorni dalla terza puntata di Temptation Island 2021, prevista per lunedì 12 luglio, sul web si vocifera su una presunta squalifica ai danni di una coppia. Dopo la fine della storia d’amore tra Valentina e Tommaso anche quella di Ste e Claudia potrebbe essere arrivata al capolinea, rischiando la squalifica dal programma. Questo è quanto riporta il sito specializzato “Blasting News” che aggiunge particolari circa i retroscena che avrebbero messo a rischio il percorso della coppia. “Il ragazzo – si legge - pare che in preda ad uno scatto d'ira, abbia cercato di oltrepassare le barriere che separano i due villaggi”.

Nei giorni scorsi, erano circolate alcune voci su uno dei fidanzati che aveva lanciato in aria sedie e tavoli tentando poi di raggiungere la sua compagna nel villaggio delle fidanzate. Secondo il regolamento imposto dalla trasmissione questo non sarebbe possibile, pena l’eliminazione. In molti pensavano fosse il caso di Tommaso, il 21enne geloso e ossessionato dalla sua dolce metà, Valentina, di 19 anni più grande di lui. Voci del tutto smentite nel corso della seconda puntata, ma che invece riguarderebbero Ste e Claudia. Stando ad alcune indiscrezioni “Ste sarebbe stato chiamato nel pinnettu per visualizzare l'ennesimo video riguardante la fidanzata”, scrive il portale. Il 30enne però avrebbe reagito in malo modo: "Alcune immagini lo lasceranno perplesso e amareggiato". Così dopo essere scoppiato in lacrime, l’uomo avrebbe cominciato una corsa disperata verso l'uscita del villaggio. L'intento di Ste potrebbe essere stato quello di oltrepassare la barriera del villaggio dei fidanzati per raggiungere il villaggio delle ragazze.

Se le indiscrezioni fossero vere, in gioco ci sarebbe anche il matrimonio previsto per il prossimo 7 agosto. Ora però sembra tutto in bilico, non è la prima volta che Ste si mostra insofferente dopo alcune dichiarazioni della fidanzata. Più volte ha sfogato la sua rabbia e delusione contro oggetti del villaggio, come il pouf in spiaggia usato come pungiball. Dopo l’abbandono della prima coppia composta da Tommaso e Valentina, dunque non è escluso che possa essere stato Ste a compiere un gesto del genere. “Ormai è una roba meccanica schematica, cerco le scuse perché mi prende l’ansia quando si avvicina. È un anno che è così…”, ha confessato Claudia nella scorsa puntata, riferendosi alla sfera intima. Dopo il duro sfogo, Ste in lacrime si è lasciato andare allo sconforto: “Ma io come faccio a sposarmi con una come questa?”. Insomma, non resta che attendere la prossima puntata ma con questi presupposti, di certo, il pubblico a casa non resterà deluso.

