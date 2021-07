Temptation Island, Tommaso e Valentina l'intervista fiume dopo la clamorosa rottura: grande sdegno

Giorgia Peretti 09 luglio 2021 a

Tommaso e Valentina tornano a parlare della loro storia dopo il consueto (seppur prematuro) falò di confronto. Dopo solo due puntate di Temptation Island, la storia d’amore tra 40enne e il 21enne è giunta al capolinea. La coppia più discussa di questa edizione – vista la loro importante differenza d’età, 19 anni - non è arrivata alla fine del percorso del reality dei sentimenti. A richiedere il falò è stata Valentina, che dopo aver scritto al programma per la morbosa gelosia del fidanzato si è ritrovata a fare i conti con un tradimento in diretta tv dopo pochi giorni. Tommaso preso dallo sconforto per le immagini di Valentina con i tentatori nel villaggio delle fidanzate, si è gettato tra le braccia della single Giulia. Un vero colpo di scena che ha portato Valentina ad interrompere il loro viaggio nei sentimenti all’interno della trasmissione.

Ora, in due interviste separate, i due sono tornati a parlare dei retroscena del loro addio a “Uomini e Donne Magazine”. Tommaso ribadisce che tra di loro “c’era un amore folle” e non può fare a meno di ammettere che da parte sua c’era “anche una folle gelosia”. Il ragazzo confessa di essersi comportato così a causa della sua inesperienza. “Ho sofferto l’insicurezza – dice Tommaso - ma non di me stesso, ma per la mia età”. Il baby fidanzato di Valentina racconta di essersi sentito ferito: “È come se avessi subito un tradimento lì dentro. Mi sono sentito più che ferito nel vederla fare ciò che ci eravamo detti di non fare”. Da quel momento Tommaso ha iniziato a guardarsi intorno e trovare il supporto nella tentatrice. Tiene a precisare che non vedeva come una minaccia il fatto che Valentina indossasse il bikini, ma gli ha dato particolarmente fastidio vederla fare il contrario di ciò che avevano “deciso insieme”. “Vedendo lei non rispettare le cose che ci siamo detti per tutto il periodo prima di entrare nei villaggi, ho praticamente subito un trauma. [...] In me è scattato un meccanismo di difesa, per non soccombere”, dice Tommaso. Ma proprio perché c’è stato un amore folle tra i due in futuro non potrebbe mai nascere un’amicizia, sottolinea il giovane. Pertanto, a oggi non c’è alcun tipo di rapporto.

Anche la donna ha detto la sua su quanto accaduto all’interno del reality, confessando di provare un “grande sdegno” per il comportamento “impulsivo e riprovevole” che ha avuto Tommaso. Valentina però, si sente una “Bugatti che si spinge sempre a limite per sentirsi viva” per questo crede che a sua storia sarebbe comunque finita perché non riusciva più a sopportare le loro liti, causate dalla libertà. Insomma, ora Valentina non vede l’ora di “andare in vacanza per indossare tutti i bikini che vorrò”, anteponendo la sua serenità “a qualunque interferenza che leda la mia personalità”.

