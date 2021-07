Temptation Island 2021, Valentina tradita da Tommaso: "Ho fatto un sogno...". E al falò sbotta Bisciglia

Giorgia Peretti 05 luglio 2021 a

Il viaggio nei sentimenti di Valentina e Tommaso finisce dopo pochi giorni con il consueto falò di confronto. La seconda puntata di Temptation Island 2021, lunedì 5 luglio, mette sotto i riflettori la storia d’amore di una delle coppie più discusse di questa edizione. Lui 21enne, lei 40enne i due convivono insieme da un anno circa a casa della madre del ragazzo.

Oltre la differenza d’età ad entrare al centro della polemica è la morbosa gelosia di Tommaso. Poi all’improvviso il colpo di scena, il ragazzo si fa tentare dalle attenzioni di una delle tentatrici, Giulia, giovane e bionda anche lei come Valentina. Baci, abbracci e avvicinamenti piccanti sono i protagonisti dei cinque video sottoposti alla fidanzata. Ma nonostante l’apparente indifferenza di Valentina dopo i primi baci affettuosi definiti “una ripicca per i suoi comportamenti con gli altri uomini” decide di chiamare il falò di confronto.

Così, il conduttore, Filippo Bisciglia chiama il giovane per un incontro immediato con la sua fidanzata. Valentina lo attende per “tritarlo” ma ad essere pizzicata in realtà è la donna, ma non dal baby fidanzato bensì dal conduttore. Il ragazzo spiega che tutto ciò che ha fatto con la single Giulia non è stata una ripicca ma una sorta di “epifania”, un’illuminazione: “io da quel giorno non ho più pensato a lei nel modo in cui facevo prima – dice Tommaso- quei video che ho visto in cui lei ballava con quegli uomini a “cavacecio” me l’hanno fatta vedere sotto occhi diversi”, poi continua “io in quei giorni ho fatto anche un sogno, ti ho sognata- parla con Valentina- non ho dormito tutta la notte. Avevo la tachicardia e quando ti ho visto quella notte, quella cosa mi ha destabilizzato totalmente”.

Valentina a sua discolpa dice di essersi comportata “in maniera trasparente e di non aver mani mancato di rispetto”. Dopo una lunga sceneggiata i due vengono interrotti da Filippo il quale richiama l’ordine: “perché continui a parlare dei fatti passati?”, chiede alla donna. “Io so che tutto ciò che lui ha fatto lo ha fatto per ripicca nei miei confronti, perché non regge la sua gelosia morbosa”, risponde Valentina. Il conduttore sbotta: “Sì, vabbè scusa se te lo dico, ma continui a ripeterete sempre le stesse cose, continui a giustificarti. Quando invece dovresti preoccuparti di quello che hai visto nei video del tuo fidanzato con la single Giulia, si sono anche baciati”. La donna sembra decisamente imbarazzata e poco dopo viene incalzata da Bisciglia: “Ti rifaccio la domanda vuoi uscire da sola o con Tommaso?”. Valentina risponde: “é chiaro che ora sarà difficile per lui troncare una storia d’amore è troppo forte dividerci così”, Tommaso si inserisce: “io ho un sentimento forte per lei ma ci uscirei solo per parlare”. Infine, la domanda sul futuro della coppia. La donna dopo aver titubato decide di andare via da sola, Tommaso invece ci ripensa e dice di voler uscire dal programma con Valentina. I due si separano e nel fuori onda si sente la voce del ragazzo: “Ah so’ proprio contento almeno esco da qua e sto meglio di prima”. Insomma, viva la sincerità.

