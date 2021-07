Temptation Island, Tommaso va con la tentatrice Giulia. Corna, guai e spa bollente: Valentina sotto choc

Giorgia Peretti 05 luglio 2021 a

La prima puntata li ha fatti conoscere al grande pubblico, la seconda li ha resi protagonisti. È il caso di Tommaso e Valentina, la coppia più discussa di Temptation Island 2021. Lui appena 21 anni, lei 40enne, tuttavia, la ragione che li ha condotti nel villaggio delle tentazioni non è la differenza bensì la gelosia ossessiva di Tommaso. Un atteggiamento emerso sin dalle prime riprese, in cui il baby fidanzato proibisce alla donna di indossare il costume a due pezzi. “Deve sempre indossare il copricostume”, “il suo corpo è sacro, sono innamoratissimo” sono solo alcune delle frasi che hanno scatenato l’ironia e l’indignazione del web. Poi il colpo di scena, dopo appena due giorni il Tommaso possessivo si getta tra le braccia di Giulia, una delle tentatrici presenti nel villaggio dei fidanzati. Un avvicinamento presto ripreso dalle telecamere del villaggio più spiato d’Italia. Così, Valentina viene chiamata nel “pinnettu” da Filippo per degli “aggiornamenti che non potevano aspettare il prossimo falò”.

Il ragazzo sembra molto vicino alla tentatrice, un comportamento che a parti inverse non sarebbe passato inosservato da Tommaso. Il giovane, inizialmente, sembra lamentare i comportamenti di Valentina con gli altri compagni: “Che figura di merda fa con mia madre, con la sua… Già ha trasgredito le regole che ci eravamo detti. Ha ballato in mezzo a tre ragazzi”, dice il ragazzo. Poi il voltafaccia: “Può essere che non ci esco manco con lei alla fine io ho tutta la vita davanti, ho 21 e sto con una di 40 posso conoscere un sacco di ragazze e invece sto con una che è venuta qui per farmi ingelosire”. Di lì a poco la situazione si scalda Tommaso e la single Giulia sembrano scambiarsi effusioni nascosti dalle telecamere sotto una coperta. Poi il bagno insieme nella vasca idromassaggio ed infine la cena romantica sulla spiaggia.

Scatta il bacio e questa volta i due si mostrano alla luce delle telecamere. Valentina sembra non accusare affatto il colpo: “Adesso fa la ripicca perché non riesce a reggere niente”. Poi si sfoga con le altre fidanzate: “Maturità ne abbiamo? 12 anni e mezzo”. Tutto sotto controllo per la donna, che continua a ribadire “è tutta una tattica”. Una tattica però smascherata da Filippo Bisciglia durante il secondo falò. Per lei non uno, non due, bensì cinque video del ragazzo intento a scambiarsi effusioni con la giovane Giulia. Così la certezza di Valentina inizia a sgretolarsi quando vede il baby fidanzato appartarsi con la tentatrice: “Cosa ca**o mi hai fatto tu? Quanto sei bella… Forse ho capito che non è Valentina la donna con cui io non posso vivere”, poi si bacia di nuovo Giulia. Valentina perde la pazienza e chiede il falò di confronto: “Fai ora che poi ti trito”.

