Temptation Island, Claudia senza freni contro Ste. La minaccia del fidanzato, matrimonio a rotoli

Giorgia Peretti 05 luglio 2021

Il matrimonio non s’ha da fare. Nella seconda puntata di Temptation Island, lunedì 5 luglio, il lieto evento per Ste e Claudia sembra essere sempre più lontano. Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, in onda su canale 5, continua a mettere alla prova l’amore tra una delle coppie più discusse dell’edizione 2021. I due decidono di partire per il villaggio sardo a un mese dalle nozze, previste per il 7 agosto. Mentre Ste sembra non avere dubbi sul suo futuro sentimentale a nutrire alcune perplessità sembra essere Claudia che dopo poche ore dalla separazione con il fidanzato confessa le sue paure.

Una doccia fredda per il futuro marito che vede crollare, in un batter d’occhio, tutte le sue certezze. Ma non finisce qui perché per Ste arriva un’altra bastonata poche ore dopo aver scoperto la diffidenza della fidanzata su una futura famiglia. Così Ste viene chiamato da Filippo al falò per una comunicazione importante. Nel video compare Claudia con il tentatore Luke, lei si lascia andare in confessioni private sulla sua intimità: “Ormai è una roba meccanica schematica, cerco le scuse perché mi prende l’ansia quando si avvicina. È un anno che è così e sinceramente ho 26 anni non mi voglio comportare come una di 70”. Parole che sembrano avere la stessa potenza di una pugnalata nei confronti di Ste, infatti dopo poco si agita e interrompe il video.

Il ragazzo, interrogato dal conduttore si dice totalmente all’oscuro dei pensieri di Claudia. Poco dopo riprende la sua visione e arriva la cannonata: “Io non ho sentito la mancanza - dice Claudia al tentatore - non sento tutta quella mancanza che immaginavo di sentire”. Ste sembra distrutto, e dopo aver accusato il colpo si lascia andare alla commozione con Filippo e parla del gatto che le ha comprato nonostante la sua allergia e del tatuaggio che ha uguale alla sua compagna. Poi con voce tremante ribadisce la sua posizione: “Io continuo a vedere solo lei al mio fianco”. Ma una volta tornato nel villaggio si sfoga contro il pouf in spiaggia prendendolo nuovamente a calci e pugni, poi la minaccia: “Io adesso rimango qui fino alla fine dei 21 giorni. Non mollo voglio vedere come continua… Deve continuare”. Infine, tra un calcio e un pugno al suo pungiball preferito si ripete: “Ma io come faccio a sposarmi con una come questa?”.

