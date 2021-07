Temptation Island 2021, Elettra Lamborghini sfotte Tommaso: "Lo manderei al manicomio"

Giorgia Peretti 01 luglio 2021 a

a

a

Temptation Island 2021 è appena iniziato ma Tommaso è già il protagonista indiscusso. L’esperimento sociale di canale 5 ha fatto il suo debutto nella puntata di mercoledì 30 giugno con la conferma al timone di Filippo Bisciglia. L’isola delle tentazioni ha riaperto le porte alle sei coppie che hanno scelto di mettere il loro amore alla prova, trascorrendo ventuno giorni divisi con le provocazioni dei tentatori. Una tra tutte però ha monopolizzato l’attenzione del pubblico, la coppia formata da Tommaso e Valentina. I due sono fidanzati da un anno e 7 mesi, convivono a casa della mamma di lui e hanno 19 anni di differenza, lei 40 mentre lui 21. La gelosia morbosa del ragazzo è destinata ad essere il fil rouge della nona edizione del programma. Una vera ossessione, quella di Tommaso nei confronti di Valentina, tanto da porle un veto persino sui bikini scelti per partire.

Un diktat ben presto infranto dalla donna, che sembra aver scoperto di nuovo la libertà nel villaggio con i muscolosi tentatori. Il baby fidanzato non sembra aver nemmeno la tolleranza dei piccoli gesti quotidiani della sua Valentina, come ad esempio parlare con gli uomini presenti nel villaggio delle fidanzate. Un atteggiamento che non è passato indifferente sui social, specialmente su Twitter, dove si sono susseguiti una raffica di commenti durante la diretta che hanno reso ben presto trend topic l’hashtag di TemptationIsland.

Tra i molti cinguettii si conta anche quello di Elettra Lamborghini, che sul suo account ufficiale non ha esitato a ironizzare sulle reazioni spropositate di Tommaso: “Io con uno come Tommaso lo manderei al manicomio dopo 1 secondo... al primo videoclip co' la chiappa de fora non mi immagino nemmeno, comunque sto adorandoh tuttoh” scrive la regina del twerking appena uscita con la nuova hit “Pistolero”.

Lei in bikini, lui sclera: "Sono malato". Il caso Tommaso-Valentina esplode sui social

Molti i messaggi di dissenso contro degli atteggiamenti discutibili e del tutto anacronistici, il ventunenne ha più volte ribadito che la sua Valentina è “una bambola proprio come la volevo io” che “tu sei solo mia, devi guardare solo me" e infine che “il tuo corpo è sacro, non ti devi scoprire troppo”. Di tutta risposta la donna non si è fatta troppi problemi a lasciarsi andare in giochi simpatici con i tentatori, gesti che sono rimasti stampati negli occhi di Tommaso dopo il primo falò. "Io non so se ce la faccio a resistere 21 giorni"- ha detto ai suoi compagni di avventura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.