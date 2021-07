Temptation Island, Tommaso e Valentina squalificati? La scenata violenta e l'anticipazione bomba

Giorgia Peretti 04 luglio 2021 a

Volano stracci, o meglio sembrerebbero volare sedie a Temptation Island 2021. Il programma di canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, ha fatto il suo debutto da appena una settimana; eppure, è già al centro dei gossip. Una coppia tra tutte si è resa protagonista a causa della morbosa gelosia del fidanzato, quella composta da Valentina e Tommaso. I due hanno 19 anni di differenza, lei 40enne lui appena 21enne, convivono insieme alla madre del ragazzo. Ma non è l’età a colpire il pubblico da casa bensì l’ossessione del giovane ragazzo per la sua fidanzata, non sono mancati commenti medioevali nonostante la sua tenera età. “Il suo corpo è sacro” oppure “il copricostume devi metterlo sempre” o ancora “non può mettersi in bikini davanti ad altri uomini”. Questi sono solo alcune delle frasi che hanno scandito la prima puntata.

Stando alle indiscrezioni che circolano sulla seconda puntata del reality delle tentazioni, l’avventura in Sardegna di Tommaso e Valentina potrebbe essere già finita. “La coppia più discussa - si legge - è già stata eliminata per violazione del regolamento”.

Secondo alcuni portali, parrebbe che il ventunenne in preda ad attacchi di gelosia abbia trovato conforto nelle braccia di una delle tentatrici all’interno del villaggio dei fidanzati, alcune immagini lo ritrarrebbero sotto le coperte con una ragazza. Ma la squalifica non sarebbe legata a questo atteggiamento affettuoso. Il sito “Blasting News” riporta che nel villaggio Is Morus, in Sardegna sarebbero volati sedie e tavoli a causa della furia di Tommaso. Inoltre, pare che il ragazzo abbia cercato di raggiungere Valentina nel villaggio delle ragazze, infrangendo le regole. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, come non è chiaro il motivo che ha scatenato l’ira del baby fidanzato non resta che attendere la seconda puntata, prevista per lunedì 5 luglio.

